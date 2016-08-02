شاهد: فريق يسجل في مرماه ليفوز بالمباراة

للساحرة المستديرة حكايات وروايات على مدار التاريخ بعضها محفور في الذاكرة والآخر يتوارى خلف زحام الحياة .. موقع "الجزيرة مباشر" يفتش الذكريات ليستخرج في زاوية جديدة نوادر كرة القدم ضمن حلقات "حكايات الساحرة المستديرة".

الحلقة الأولى: فريق يسجل في مرماه ليفوز بالمباراة

هل تخيلت يوما ما أن يلجأ فريق كرة قدم لإحراز هدف في مرماه ليفوز بالمباراة؟؟

منذ بدء ممارسة لعبة كرة القدم ونحن نشاهد أن كل الفرق في شتى بقاع الأرض تتبارى لتسجيل الأهداف لتفوز بالمباريات إلا أن ما حدث في مباراة منتخب باربادوس ومنتخب غرينادا في تصفيات كأس دول الكاريبي عام 1994 كان عكس ذلك تماما.

وإليكم قصة هذه المباراة الغريبة

تصفيات كأس دول الكاريبي عام 1994 كانت تضم منتخبات باربادوس وغرينادا وبورتوريكو ، وكان أخر لقاء في هذه التصفيات يجمع بين منتخبي باربادوس وغرينادا ، وكان رصيد غرينادا ثلاث نقاط من فوز على منتخب بورتوريكو ويكفيه التعادل أو الخسارة بفارق هدف للصعود ، بينما رصيد باربادوس صفر من النقاط بخساراته أمام بورتوريكو وتحتاج للفوز بهدفين أو أكثر .

بدأت المباراة وتقدم منتخب باربادوس بهدفين كانا كفيلين بضمان التأهل للتصفيات النهائية إلا أن منتخب غرينادا تمكن من إحراز هدف في الدقيقة 83 من زمن المباراة فكان لزاما على منتخب باربادوس إحراز هدفا ثالثا لضمان التأهل وعندما فشل في ذلك لجأ إلى حل أخر وهو إحراز هدف في مرماه!!!!

لكن لماذا يضطر فريق إلى التسجيل في مرماه وهو بحاجه للفوز؟

السر في ذلك يرجع إلى لائحة البطولة التي تنص على أن "كل مباراة لابد أن يخرج فريقا فائزا بالمباراة ، وأنه في حالة لعب أشواط إضافية فالهدف الذهبي يحتسب بهدفين "

وهنا قرر منتخب باربادوس التحاليل على اللائحة فإذا كانت المباراة ستنهي بفوزهم بنتيجة 2-1 وهو ما يعن عدم تأهلهم فلماذا لا يحرزون هدفا في مرماهم لتنهي المباراة بالتعادل الإيجابي

2-2 ومن ثم الاحتكام إلى لعب أشواط إضافية ويراهنوا فيها على الهدف الذهبي.

وهذا ما تم بالفعل ففي الدقيقة 87 من عمر المباراة وبعد عدة تمريرات باربادوس سيلي وحارس المرمى هوراس ستوت أحرز المدافع هدفا في مرماه وتنهي المباراة بالتعادل 2-2 بين الفريقين ، ويحتكم الفريقان إلى الأشواط الإضافية وبالفعل نجحت الحيلة الغريبة وتحقق المراد وتمكن منتخب باربادوس من إحراز الهدف الذهبي والذي طبقا للائحة تم احتسابه بهدفين لتنتهي المباراة بفوز باربادوس 4-2 وتتأهل غلى نهائيات بطولة كأس دول الكاريبي وكانت تلك المباراة الغريبة في السابع والعشرين من يناير لعام 1994.