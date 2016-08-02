شاهد: اشتباكات عنيفة في مباراة بين البحرين وأمريكا

كانت الأجواء في المباراة تسير بهدوء تام حتى تغيرت على نحو خطير حيث اندلعت اشتباكات بين الفريقين.

في إسبانيا أقيمت مباراة بين المنتخب البحريني للشباب تحت 19 عامًا ونظيره الأمريكي مساء أمس الاثنين ضمن بطولة كوتيف الدولية وشهدت شجارًا عنيفًا بعد سقوط لاعب من الفريق الأمريكي على الأرض بعد تدخل عنيف وقيام لاعب بحريني بتسديد كرة في رأسه وهو على الأرض ما دفع لاعبي المنتخب الأمريكي للاتجاه نحوه ودفعه وحدث تشابك بالأيدي، ليندفع لاعبو "دكة" الاحتياطي من كلا الفريقين لتهدئة الموقف.

وخسر المنتخب الأمريكي المباراة بنتيجة هدف مقابل ثلاثة أهداف وودوع البطولة وكانت هذه المباراة هي الأخيرة في مرحلة المجموعات، وكان المنتخب الأمريكي يعقد الآمال على اقتناص فوز يوصله لنهائي البطولة.

وكان فريق البحرين قد دخل اللقاء برصيد 4 نقاط من 3 مباريات، إثر خسارة من إسبانيا، وتعادل مع فنزويلا، وفوز على موريتانيا، فيما كان يملك منتخب أمريكا 6 نقاط.

ويشارك فريق البحرين في البطولة تحضيرًا لاستضافة نهائيات كأس آسيا للشباب تحت 19 سنة، في الفترة من 13 حتى 30 أكتوبر تشرين الأول المقبل.

وكان الاتحاد البحريني أجرى قرعة كأس آسيا تحت 19 سنة مع الاتحاد الآسيوي ووقع فيها منتخب البحرين في المجموعة الأولى مع تايلاند وكوريا الجنوبية والسعودية، وضمت الثانية كوريا الشمالية وفيتنام والإمارات والعراق، والثالثة اليمن وقطر وإيران واليابان، والرابعة أوزبكستان وطاجيكستان وأستراليا والصين.