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شاهد: استخدام أجهزة جديدة بالعراق لكشف المتفجرات

2/8/2016

تطبق قوات الأمن العراقية تدريجيا تقنية جديدة للكشف عن القنابل في أعقاب أسوأ هجوم في بغداد منذ أكثر من عقد من الزمن، والذي أسفر عن مقتل نحو 300 شخص الشهر الماضي.

ووضعت الشرطة جهاز الكشف الإشعاعي "رابيسكان" عند نقاط التفتيش الرئيسية على الطرق في العاصمة العراقية لتحل محل أجهزة مشبوهة اشترتها الحكومة العراقية بما يقرب من 60 مليون دولار على الرغم من تحذيرات قادة عسكريين أمريكيين وتبين فشل هذه الأجهزة في وقف التفجيرات شبه اليومية في بغداد.

على مدار عشر سنوات تقريبا، كان أي شخص يجتاز نقاط التفتيش في بغداد يخضع للتفتيش من قبل جندي يشير بعصا أمنية إلى مركبته، رئيس الوزراء حيدر العبادي حظر أخيرا استخدام هذه الأجهزة الأمنية بعد هجمات 3 يوليو/ تموز .

أكد العميد سعد معن، المتحدث الرسمي باسم وزارة الداخلية، لوكالة الأسوشيتد برس أن الحكومة سحبت العصي الأمنية وتتحرى عن الأماكن التي لا تزال تستخدم فيها، مشيرا إلى أن الشرطة أصبحت الآن أكثر اعتمادا على عمليات البحث اليدوي ومساعدة الكلاب البوليسية للكشف عن المتفجرات.

وقال معن إن اثنين من أجهزة "رابيسكان" تم نشرهما في كل نقطة تفتيش ل"لفحص الشاحنات الكبيرة ذات الحمولة الكبيرة."

 

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