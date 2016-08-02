"جيش الطين" الصيني يحتل شيكاغو

جيش التيراكوتا الصيني (Travel China Guid)

يستضيف متحف فيلد بمدينة شيكاغو الأمريكية هذه الأيام 170 قطعة من جيش الطين الصيني أو ما يسمى بجيش التيراكوتا، وهم حراس ضريح الإمبراطور الأول للصين "كين"، المدرج على لائحة التراث العالمي لمنظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة الـ"يونسكو".

ويُعرض جنود جيش التيراكوتا الذي يعد من أعظم الاكتشافات الأثرية في القرن الماضي في المتحف، بينهم تمثال "الجنرال"، الذي يعتبر أطول الجنود في الجيش بنحو 195 سنتيمتراً، إلى جانب حصان يجر عربة، وجنود يحملون دروعاً، وتماثيل لجنود يحملون السهام، حيث يُوضح للزوار مرحلة وكيفية إنشاء "جيش الطين".

ونقلت شركة شحن شهيرة التماثيل الأثرية بطريقة خاصة، من مدينة شيان الصينية إلى شيكاغو التي تبعد عنها قرابة 11 ألفا و400 كيلومتر، وسيُعرض جنود جيش التيراكوتا للزوار في متحف فيلد حتى 8 يناير/كانون الثاني 2017.

يذكر أن جيش الطين تم اكتشافه بالصدفة عام 1974 من قبل مزارعين محليين أثناء حفرهم بئر ماء بالقرب من مدينة شيان في مقاطعة شنشي الصينية، ويعتقد العلماء أن تماثيل جيش التيراكوتا بنيت عام 246 قبل الميلاد.

وشارك نحو 700 ألف شخص ببناء قرابة 8 آلاف مُقاتل بملامح دقيقة غير متشابهة، و130 عربة عسكرية، و520 حصانا، إلى جانب 150 حصانا للفرسان، ويتراوح طول المقاتلين ما بين 183-195 سم، وأدرجت اليونسكو جيش التيراكوتا عام 1987 على قائمة التراث العالمي.