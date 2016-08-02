توقعات بتكليف السبسي للشاهد غدا برئاسة الحكومة التونسية

الوزير – يوسف الشاهد

أفاد مصدر بالرئاسة التونسية اليوم الثلاثاء بأنه سيتم غدا الأربعاء تكليف الوزير الحالي يوسف الشاهد رسميا بتشكيل حكومة الوحدة الوطنية المرتقبة.

وقال المصدر الذى طلب عدم الكشف عن هويته لوكالة الأنباء الألمانية اليوم إن الرئيس التونسي الباجي قايد السبسي سيقوم بتكليف وزير الشؤون المحلية في حكومة تصريف الأعمال يوسف الشاهد رسميا بتشكيل الحكومة في جلسة الحوار الوطني للأحزاب السياسية غدا.

وكان البرلمان التونسي قد سحب الثقة بالأغلبية المطلقة من حكومة الحبيب الصيد في جلسة عامة يوم السبت الماضي لتتحول بذلك إلى حكومة تصريف أعمال.

وبدأت الأحزاب التونسية بما في ذلك أحزاب الائتلاف الحاكم الأربعة منذ نحو شهرين حوارا وطنيا بقصر الرئاسة لمناقشة مبادرة السبسي لتشكيل حكومة وحدة وطنية ذات غطاء سياسي واسع بهدف انعاش الاقتصاد والقيام بإصلاحات واسعة.

وتركزت المشاورات منذ أمس على مقترح الرئيس ترشيح الوزير يوسف الشاهد لقيادة حكومة الوحدة الوطنية.

وقال المصدر لـ(د ب أ) "يخول الدستور للرئيس تكليف الشخصية الأقدر لقيادة الحكومة، والرئيس سيمضي قدما في تكليف الشاهد رسميا".

وأضاف في تصريحه "كانت للرئيس محادثات مع كافة الأحزاب قبل أن يعلن عن اسم المرشح وهو يعلم أن هناك أرضية للقبول به".

ويوسف الشاهد (41 عاما) من القيادات الشابة لحزب حركة نداء تونس الذي يقود الائتلاف الحكومي، وهو باحث وأستاذ جامعي حاصل على دكتوراه علوم فلاحة وشهادة مهندس في الاقتصاد الزراعي .

كما يعتبر الشاهد خبيرا دوليا في العلوم الزراعية والسياسات الفلاحية منذ عام 2003 لدى عدد من المنظمات الفلاحية الدولية.

ولا يتوقع أن يحظى مرشح السبسي بإجماع كامل إذ طالبت بعض الأحزاب في وقت سابق بترشيح شخصية سياسية مستقلة وغير متحزبة لقيادة حكومة الوحدة.

وقال المصدر الرئاسي "طبيعة مؤسسات النظام البرلماني تحتم اختيار شخصية سياسية تتمتع بإسناد الأغلبية في البرلمان".

وحققت تونس انتقالا سياسيا ناجحا بعد ثورة 2011، لكنها لا تزال تعاني من صعوبات اقتصادية إلى جانب توترات اجتماعية وتحديات أخرى ترتبط بمكافحة الفساد والإرهاب.

وكانت حكومة الحبيب الصيد الائتلافية قد تسلمت مهامها بعد انتخابات نهاية 2014، وأجرى رئيس الحكومة تعديلا وزاريا مطلع العام الجاري، لكن لم يفض ذلك إلى حلحلة الأوضاع الاقتصادية الصعبة.