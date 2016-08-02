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ترامب يثير الجدل من جديد ويطرد امرأة بسبب بكاء طفلها

2/8/2016

المرشح المثير للجدل دونالد ترامب

رغم استمرار الضجة التي أثيرت حول تصريحاته الأخيرة المثيرة للجدل ضد عائلة جندي أمريكي مسلم قتل في العراق، سقط دونالد ترامب المرشح الجمهوري في انتخابات الرئاسة الأمريكية مجددا اليوم الثلاثاء في حقل ألغام سياسي محتمل آخر بسبب بكاء طفل.

وكان المرشح الجمهوري يتحدث خلال إحدى الفعاليات الانتخابية في مدينة أشبورن بولاية فيرجينيا، عندما بدأ رضيع مع أحد الحاضرين في البكاء.

وقال ترامب "أحب الأطفال، يا له من طفل، يا له من طفل جميل، إنه جميل وبصحة جيدة، هذا ما نريد".

وبعد فترة قصيرة، بدأ الطفل في البكاء مرة أخرى.

وقال ترامب "في الواقع، لقد كنت أمزح فحسب، فلتخرجي الطفل من هنا، أعتقد أن الأم اعتقدت حقا أنني أحب وجود طفل يبكي بينما أتحدث، لا بأس، الناس لا يفهمون، ولا بأس بهذا."

 

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