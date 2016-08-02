بالفيديو:جندي إسرائيلي يختطف دراجة طفلة فلسطينية بالإكراه

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي مقطعا مصورا يظهر جنديا إسرائيليا أثناء استيلائه بالإكراه على دراجة طفلة فلسطينية لمنعها من اللعب.

ونشرت منظمة "بتسيلم" الإسرائيلية، يوم أمس الاثنين، التسجيل المصور الذي يظهر جندياً من قوات الاحتلال يختطف دراجة الطفلة الفلسطينية في حي السلايمة في مدينة الخليل جنوبي الضفة الغربية المحتلة.

وبحسب مشاهد الفيديو الذي صوره رائد أبو رميلة الناشط المتطوع في منظمة بتسيلم الحقوقية، يقوم جندي إسرائيلي من قوات حرس الحدود بمضايقة الطفلة أنوار برقان (8 سنوات) ومن ثم يستولي على دراجتها ويرميها في الأحراش القريبة من الحي.

وتقول بتسيلم، إن الشارع الذي كانت تلعب فيه الطفلة الفلسطينية وأشقائها الصغار مخصص للمستوطنين فقط.!

ويعاني 200 ألف فلسطيني ظروفاً صعبة واعتداءات متكررة في مدينة الخليل التي تقع تحت سيطرة الاحتلال الإسرائيلي، ويسكن فيها 850 مستوطن يهودي في مستوطنة كريات أربع التي أقيمت في بلدتها القديمة.

وروت الطفلة الضحية أنوار برقان في إفادتها لمنظمة بتسيلم، كيفية التنكيل بها من قبل الجندي الإسرائيلي وسرقة دراجتها الهوائية، رغم أنها لم تشكل أي خطر على حياة الجنود هي وأشقائها الصغار.

ومنذ سبتمبر 2012، وضعت قوات الاحتلال سياجاً على طول شارع الإبراهيمي في الخليل، وخصصت طريقاً للمستوطنين وفصلته عن طرق أخرى ضيقة للفلسطينيين؛ ومنذ ذلك الحين تمنع قوات الاحتلال الفلسطينيين من الوصول إلى الطريق الممهدة، على الرغم من أنها لم تصدر قراراً للحظر بشكل رسمي، بحسب بتسيلم.