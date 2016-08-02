البث الحي
منوعات

بالصور.. شجرة لبلاب تشبه ترامب!

2/8/2016
شجرة لبلاب تشبه ترامب (ديلي ميل)

التقطت عدسة المصور البريطاني جون رولي (36 عاماً) صورة فوتوغرافية مميزة وغريبة لشجرة لبلاب ضخمة تشبه تماماً هيئة دونالد ترامب مرشح الحزب الجمهوري للرئاسة الأمريكية!

وبحسب صحيفة ديلي ميل البريطانية فإن رولي كان يجول بالريف البريطاني وتحديداً في حقل غليوستون في هيريفورد بالمملكة المتحدة حينما شاهد شجرة اللبلاب العجيبة والتي احتوت على خصلة ترامب المميزة وفمه الكبير حين يكون مفتوحاً أثناء خطاباته المعروفة بإثارة الجدل.

وعلّق رولي على الصورة: "ربما يكون تحذيراً حول من يمكن أن يصبح رئيسا"، فقال: "كنت أقود سيارتي حين لمحت شجرة اللبلاب الضخمة، ورصدت الشبه على الفور، ومن الغريب والنادر جداً أنها كانت تبدو تماماً مثل دونالد ترامب، ربما إنها تحذير حول من يمكن أن يصبح رئيساً للولايات المتحدة في نوفمبر/تشرين الثاني المقبل".
 
 
 
 
المزيد من منوعات

طفل سوداني يحتج على إغلاق مراكز تحفيظ القرآن الكريم (فيديو)

صورة أرشيفية ( مواقع التواصل الاجتماعي)

أموال متناثرة وأسلحة متفجرة في عملية سطو كبرى على بنك(فيديو)

(الجزيرة)

إرغام رجل على السير عاريا بسبب فيديو على فيسبوك

التحقيق كشف أن الرجل كان يبثّ بانتظام تسجيلات مباشرة على فيسبوك (رويترز)

مصر: قتلى في انهيار عقار سكني في الإسكندرية(فيديو)

انهيار عقار سكني في منطقة محرم بك بالإسكندرية (منصات التواصل)
الأكثر قراءة

أكثر من ألف باحث صيني غادروا أمريكا.. لماذا؟

مساعد وزير العدل الأمريكي لشؤون الأمن القومي جون ديميرس (رويترز)

السودان ومصر.. هل تخسر الإمارات حلفاءها بسبب دعمها لإثيوبيا؟

رئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد وولي عهد أبو ظبي محمد بن زايد (مواقع التواصل الإجتماعي)

شاهد: صياد يعثر على أكبر قطعة عنبر في العالم.. كم تبلغ قيمتها؟

صياد تايلندي على "قطعة عنبر كبيرة" وصفتها وسائل إعلام بأنها الأكبر في العالم (مواقع التواصل الاجتماعي)

كشف غموض اختفاء المسلة المعدنية من صحراء ولاية يوتا الأمريكية

اختفت المسلة الغامضة بعد أيام من العثور عليها (تويتر)