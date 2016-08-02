بالصور.. شجرة لبلاب تشبه ترامب!

شجرة لبلاب تشبه ترامب (ديلي ميل)

التقطت عدسة المصور البريطاني جون رولي (36 عاماً) صورة فوتوغرافية مميزة وغريبة لشجرة لبلاب ضخمة تشبه تماماً هيئة دونالد ترامب مرشح الحزب الجمهوري للرئاسة الأمريكية!

وبحسب صحيفة ديلي ميل البريطانية فإن رولي كان يجول بالريف البريطاني وتحديداً في حقل غليوستون في هيريفورد بالمملكة المتحدة حينما شاهد شجرة اللبلاب العجيبة والتي احتوت على خصلة ترامب المميزة وفمه الكبير حين يكون مفتوحاً أثناء خطاباته المعروفة بإثارة الجدل.

وعلّق رولي على الصورة: "ربما يكون تحذيراً حول من يمكن أن يصبح رئيسا"، فقال: "كنت أقود سيارتي حين لمحت شجرة اللبلاب الضخمة، ورصدت الشبه على الفور، ومن الغريب والنادر جداً أنها كانت تبدو تماماً مثل دونالد ترامب، ربما إنها تحذير حول من يمكن أن يصبح رئيساً للولايات المتحدة في نوفمبر/تشرين الثاني المقبل".