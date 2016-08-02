الكويت ترفع أسعار البنزين اعتبارا من سبتمبر

وافق مجلس الوزراء الكويتي في اجتماعه الأسبوعي الاثنين على قرار بشأن زيادة أسعار البنزين في البلاد، على أن يبدأ التعامل بالأسعار الجديدة اعتبارا من مطلع سبتمبر المقبل.

وأكد المجلس، بحسب ما ذكرت وكالة الأنباء الكويتية، أن قرار تحديد الأسعار الجديدة جاء بعد "تريث ودراسة مستفيضة: بما يتناسب مع الأسعار العالمية للنفط، ويتماشى مع متوسط الأسعار في دول مجلس التعاون الخليجي.

ومن المقرر أن يجري تحديد الأسعار لفئات الوقود المختلفة وفقا لهيكل التسعير الجديد، حيث تم تحديد سعر بنزين 91 اوكتان (الممتاز) بـ 85 فلسا لليتر الواحد، وسعر بنزين 95 أوكتان (الخصوصي) بـ 105 فلوس لليتر وسعر بنزين (ألترا) بريميوم 98 أوكتان، والذي يمثل استهلاكه نحو اثنين في المئة من حجم الاستهلاك الكلي في الكويت، بـ 165 فلسا لليتر الواحد.

وتعد الكويت إحدى الدول الأعضاء في منظمة الدول المصدرة للنفط " أوبك" والتي ترضخ ميزانياتها لضغوط جراء انخفاض أسعار النفط .