أردوغان يفتح النار على الغرب ويتهمه بدعم الإرهاب والانقلابات

الرئيس التركي – رجب طيب أردوغان

قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، "بكل أسف الغرب يدعم الإرهاب ويقف إلى جانب الانقلابات"، وذلك تعليقاً على موقف الدول الغربية من المحاولة الانقلابية الفاشلة في تركيا، والإجراءات التي اتخذتها الأخيرة بعد تلك المحاولة.

جاء ذلك في كلمة ألقاها أردوغان اليوم الثلاثاء خلال "الاجتماع الاقتصادي عالي المستوى مع المستثمرين الدوليين" في المجمع الرئاسي التركي بالعاصمة أنقرة.

وأضاف أردوغان "للأسف، بعض الدول الأوروبية تضع إعلانات في مطاراتها من قبيل لا تذهبوا إلى تركيا، ذهابكم إلى تركيا يعزز قوة أردوغان، ما هذه الديمقراطية؟ أنا لست رئيسا تولى منصبه بانقلاب عسكري، وإنما أنا رئيس جمهورية منتخب بأصوات 52% من الشعب".

وعاتب الرئيس التركي الدول الصديقة لتركيا لموقفها عقب المحاولة الانقلابية الفاشلة في 15 تموز/ يوليو الماضي، حيث قال "عليّ أن أقول بصراحة، وبحزن، إننا لم نلقَ الدعم المنتظر من أصدقائنا خلال المحاولة الانقلابية وبعدها، كما لم نلقَ منهم الدعم في حربنا ضد المنظمات الإرهابية الأخرى، فإن إلقاء نظرة لردود الفعل أثناء وقوع المحاولة الانقلابية وبعدها يكون كافياً لرؤية هذه الحقيقة".

وشدد أردوغان أنهم لم ولن يتدخلوا بأي شكل من الأشكال في عمل الاقتصاد استنادا إلى حالة الطوارئ، مبيناً أن تطبيقها في تركيا يتوافق تماما مع معايير الاتحاد الأوروبي.

ولفت أن اقتصاد بلاده يعد أحد أكثر الاقتصادات أمناً، مؤكداً أن هناك قوى خارجية لا تطيق صعود الاقتصاد التركي حتى عقب المحاولة الانقلابية الفاشلة.

وأكد أردوغان أن المحاولة الانقلابية لم يُخطط لها في داخل تركيا، بل أن سيناريو المحاولة الانقلابية كتبت في الخارج، ولها عناصر من الداخل بحسب وصفه.

وانتقد الرئيس التركي الذين يعربون عن "قلقهم من محاسبة الانقلابيين"، مضيفا:"إذا أشفقنا على هؤلاء القتلة منفذي الانقلاب، فسنجد أنفسنا في موضع الإشفاق".

وأضاف بالقول "إن منظمة العفو الدولية تتحدث عن قيامنا بعمليات تعذيب (للانقلابيين)، ربما خلال ذروة الأحداث والقلاقل، تعرضوا لبعض الركلات والصفعات فقط ليس إلا، فلو لم يحصل ذلك، لكانوا قتلوا شرطتنا، ألا يحق للشرطي الدفاع عن نفسه، أم أنه سيقول لهم تعالوا اقتلوني؟".

وانتقد أردوغان منظمة العفو الدولية لإطلاقها تصريحات من لندن، مؤكداً أنها لو زارت الأماكن المستهدفة من قبل الانقلابيين في تركيا، لرأت الحقيقة، حيث قال "لو كان لديكم قليلاً من الكرامة، لكنتم زرتم تركيا، ومبنى البرلمان، ومبنى القوات الخاصة، ومديرية الأمن (قصفت جميعها من قبل طائرات الانقلابيين) وزرتم الجرحى في المستشفيات، حينها سترون من الظالم ومن المظلوم".

كما انتقد عدم سماح المحكمة الدستورية الألمانية له بتوجيه خطاب عبر دائرة تلفزيونية مغلقة إلى تجمع جماهيري تحت اسم "الديمقراطية لمواجهة الانقلاب"، نظم في كولونيا الألمانية قبل يومين، مشيراً أن السلطات الألمانية كانت قد سمحت في السابق لقيادات في منظمة حزب العمال الكردستاني "بي كا كا" "الإرهابية" بالحديث عبر الدائرة التلفزيونية المغلقة إلى أنصارهم في ألمانيا.

وأضاف أردوغان "هنا أتساءل هل الغرب يدعم الإرهاب أم لا؟ هل الغرب يقف إلى جانب الديمقراطية أم إلى جانب الانقلابات والإرهاب؟ بكل أسف فإن الغرب يدعم الإرهاب ويقف إلى جانب الانقلابات".