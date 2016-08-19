شاهد: "ناسا" تتجهز لاستقبال الرحلات التجارية

غادر رائدا فضاء بإدارة الطيران والفضاء الأمريكية (ناسا) محطة الفضاء الدولية اليوم الجمعة (19 من أغسطس/ آب) في مهمة سير تستغرق ست ساعات ونصف الساعة لإعداد مربض يستقبل مركبات فضائية تجارية ستنهي اعتماد الولايات المتحدة على روسيا في الرحلات إلى المحطة.

وأظهر تلفزيون ناسا قائد المحطة جيف وليامز ومهندسة الرحلة كيت روبنز خارج غرفة الهواء المضغوط في الساعة 1215 بتوقيت غرينتش وهما يتجهان إلى المربض الذي استخدمته في السابق مركبات فضائية تابعة لناسا.

ومنذ أحالت الولايات المتحدة أسطولها من "مكوك" الفضاء للتقاعد في 2011 تعتمد على روسيا في نقل رواد الفضاء من وإلى محطة الفضاء الدولية بتكلفة تبلغ أكثر من 70 مليون دولار للفرد.

وخلال مهمة السير اليوم الجمعة يعتزم وليامز وروبنز تركيب جهاز محول على المربض يسمح للمركبات الفضائية التجارية التي تطورها حاليا شركتا سبيس إكسبلوريشن تكنولوجيز (سبيس إكس) وبوينغ الوقوف بالمحطة التي تكلفت 100 مليار دولار وتحلق على مسافة 400 كيلومتر من الأرض.

وتعتزم سبيس إكس بدء الرحلات التجريبية إلى المحطة في العام المقبل بينما تطلق بوينغ رحلاتها التجريبية في 2018.