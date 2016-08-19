شاهد: لاعب تنس يحطم 3 مضارب بسبب خسارته

انتابت لاعب تنس استرالي حالة من الغضب الشديد خلال مباراة بمنافسات دورة سينسيناتي الأميركية.

وبحسب صحيفة "العربي الجديد" خرج اللاعب نك كريغيوس عن طوره وحطم ثلاثة مضارب بطريقة عنيفة، خلال مباراته التي جمعته ضد نظيره الكرواتي الشاب بورنا كوريتش خلال منافسات ربع نهائي دورة سينسيناتي الأميركية.

وفقد اللاعب الشاب البالغ من العمر 21 عاما أعصابه تماما بعد خسارته إحدى المجموعات في المباراة، بعدما فرض الكرواتي كوريتش شوط كسر التعادل عليه، ليتوجه بغضب صوب مضاربه ويبدأ بتحطيمها واحداً تلو الآخر.

وحطم الأسترالي نك كريغيوس ثلاثة مضارب في غضون 10 ثوانٍ، حينما بدا غاضبا للغاية من النتيجة التي آلت إليها المجموعة، حيث حطم المضارب الثلاثة قبل أن يعود لاستلام مضارب جديدة لمتابعة اللقاء ضمن البطولة الدولية لإحدى دورات الماسترز للألف نقطة.

وفي النهاية خسر اللاعب المباراة أمام نظيره بشوطين لشوط واحد وبواقع (6-7 و6-4 و6-7) ليودع المنافسات مبكرا.