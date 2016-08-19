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شاهد: غناء مؤثر للاجئين أثناء إنقاذهم من الغرق

19/8/2016

 

أظهر فيديو مجموعة من اللاجئين الأفارقة وهم يتغنون ابتهاجا بإنقاذهم من الغرق قبالة السواحل الليبية،  قائلين: "نشكرك يا الله".

 

قال خفر السواحل الإيطالي إن أكثر من 500 لاجئ تم إنقاذهم أمس الخميس من قوارب مكدسة في البحر بين ليبيا وإيطاليا بينهم 146 شخصا انتشلوا من قارب مطاطي متهالك.

وقالت جماعة إغاثة إنسانية اليوم (الجمعة) إن طفلتين سوريتين عمرهما ثمانية أشهر وخمس سنوات غرقتا مع أربعة أشخاص آخرين عندما انقلب قارب يحمل لاجئين يحاولون الوصول إلى أوربا قبالة الساحل الليبي.

وأوضحت منظمة (ميغرانت أوفشور آيد ستيشن) الإنسانية أن الجثث انتشلت من على بعد نحو 22 ميلا بحريا قبالة ليبيا أمس الخميس عندما غرق القارب الصغير الذي تكدس فيه 27 سوريا.

وذكرت المنظمة أن جثث امرأتين ورجل انتشلت أيضا بينما لم يتم العثور على شخص آخر كان على متن القارب.

وتدير المنظمة سفينتي إنقاذ في البحر المتوسط بين إيطاليا وليبيا.

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