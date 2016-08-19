شاهد: سباحة حاولت إغراق منافستها في أولمبياد ريو

قررت لجنة أولمبياد ريو بالبرازيل سحب الميدالية الفضية من السباحة الفرنسية أوريلي مولر، وذلك بعد أن تم الكشف عن محاولتها إغراق منافستها الإيطالية لدى اقترابهما من خط النهاية.

وقد حصلت مولر على الميدالية الفضية في سباحة 10 كيلومترات في المياه المفتوحة، حيث وصلت لخط النهاية بعد منافستها الهولندية شارون فان روندال، التي حصدت الميدالية الذهبية، فيما جاءت الإيطالية راشيل بروني في المركز الثالث لتحصد الميدالية البرونزية.

وأظهر فيديو متداول السباحة الفرنسية لدى اقترابها من خط النهاية، وهي تحاول إغراق منافستها الإيطالية، وتحاول إعاقتها عن الوصول لخط النهاية، كي تصل قبلها، وتحقق المركز الثاني.