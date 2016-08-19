شاهد: ترامب "عارياً" في 5 مدن أمريكية!

صرحت جماعة من الفنانين تسمى "إينديكلاين" الخميس، أنها المسؤولة عن وضع تمثال يصور المرشح الرئاسي الجمهوري دونالد ترامب "عارياً" في متنزه بنيويورك وأماكن عامة في مدن أمريكية أخرى.

وكشفت الجماعة النقاب عن نسخة من التمثال في متنزه يونيون سكوير في حي مانهاتن بوسط نيويورك حيث أثار التمثال دهشة المارة مجتذباً نظرات فاحصة من البعض واستهجاناً من البعض الاخر.

وقالت إينا كوبي وهي متقاعدة عمرها 58 عاما تعيش في نيويورك إنها لم تكن تتوقع رؤية التمثال لدى خروجها في مترو الانفاق لمقابلة صديقتها، وقالت ضاحكة "إنه شيء لا يصدق، بينما كنت أخرج من المحطة وأفكر في شؤوني وجدت التمثال هناك".

وفي وقت لاحق أزال عمال من إدارة المتنزهات في نيويورك التمثال حيث قالت ماي فيرجسون، المتحدثة باسم الإدارة، إن وضع أي مجسم من دون الحصول على موافقة مخالف للقانون في أي متنزه بالمدينة.

وزعمت جماعة "إينديكلاين" وتضم فنانين وموسيقيين ومخرجين أنها المالكة للتمثال قائلة إنها وضعت نسخاً منه في سان فرانسيسكو ولوس أنغليس وسياتل وكليفلاند.

وأضافت أن فناناً اسمه غينغر ساهم في صنع التمثال. ولم ترد متحدثة باسم ترامب على الفور على رسالة بالبريد الإلكتروني تطلب تعقيبا.