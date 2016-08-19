شاهد: بكاء مذيعة أمريكية بسبب مشهد الطفل "عمران"

انخرطت المذيعة الأمريكية كيت بولدوان، المذيعة بشبكة "سي إن إن"، في البكاء أثناء تقديمها لتقرير عن الطفل السوري عمران دقنيش، الذي شاعت صوره عقب نجاته من هجمات للنظام السوري دمرت منزل أسرته بمدينة حلب شمال سوريا.

واضطرت بولدوان للتوقف أكثر من مرة من أجل استجماع أنفاسها بسبب البكاء خلال عرضها فيديو للطفل عمران دقنيش البالغ من العمر خمس سنوات بعد انتشاله من أسفل أنقاض منزله.

وقالت بولدوان وهي تختنق بالبكاء إن الطفل "لم يبك ولو لمرة واحدة. لقد كان في حالة صدمة كاملة. إنه مذهول، لقد كان في منزله وبعد لحظة واحدة فقده في غمرة الحرب والفوضى".

لكن بولدوان أحجمت عن تسمية الجهة المسؤولة عن قصف الطيران لمنزل الطفل عمران، وقالت إنها لا تعلم من قام بذلك.

ولا توجد جهة تقوم بغارات جوية في الأجواء السورية سوى الطيران الروسي والسوري.