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شاهد: بعد عامين "القَسّام" تكشف تفاصيل "الكمين القاتل"

19/8/2016

كشفت كتائب الشهيد عز الدين القسام، الجناح العسكري لحركة المقاومة الإسلامية "حماس"، تفاصيل جديدة لكمين مُحكم نفذته وحدة النخبة في منطقة الزنة شرق خانيونس جنوب القطاع أثناء العدوان الإسرائيلي على غزة وخلال معركة العصف المأكول قبل عامين.

ونشرت الصفحة الإلكترونية الرسمية لكتائب القسام، مساء الخميس، تفاصيل العملية من خلال فيلم حمل اسم "الكمين القاتل" وكشفت عن تفاصيل جديدة للكمين الذي أوقع قتلى وجرحى بصفوف العدو الإسرائيلي شرق خانيونس.

فيما كانت أبرز مشاهد الكمين وضع أحد المجاهدين عبوة شواظ على جرافة صهيونية وتفجيرها من نقطة صفر، وأوضحت الكتائب أن المجاهدين قاموا بتفجير 3 عبوات من نوع "شواظ" وإطلاق 4 قذائف RBG، خلال الكمين.

وكانت النتائج تدمير جرافة عسكرية من نوع (D5) بشكل كامل وإعطاب أخرى بالإضافة إلى تفجير  وإعطاب دبابتي (ميركافا) وناقلة جند .

يذكر أن كتائب القسام نفذت عشرات الكمائن القاتلة ضد جنود العدو الإسرائيلي الذين تواجدوا على أعتاب قطاع غزة خلال معركة العصف المأكول قبل عامين، وأوقعوا منهم عشرات القتلى والجرحى، حسب القسام. 

المصدر : الجزيرة مباشر
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