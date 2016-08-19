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تايمز: موسكو تضغط على أنقرة لاستخدام قاعدة إنجيرلك

19/8/2016

ذكرت صحيفة تايمز البريطانية أن روسيا تضغط على تركيا، من أجل الحصول على إذن لاستخدام قاعدة إنجيرلك الجوية، التي يستخدمها الأمريكيون.

ونقلت عن السناتور الروسي إيغور موزوروف قوله إن استخدام إنجيرلك من قبل القاذفات الروسية سيساعد في إخضاع تنظيم الدولة، من أجل نهايةٍ سريعةٍ للحرب هناك.

وكتبت الصحيفة أن الطلب الروسي يُعد بمثابة اختبار للقيادة التركية، التي أبدت رغبة في التعاون مع روسيا في محاربة تنظيم الدولة في سوريا.

وتحدثت الصحيفة عن أهمية القاعدة الاستراتيجية لدى الأمريكيين، وفرضِ السلطات التركية حظرا على استخدامها في الأيام التي تلت المحاولة الانقلابية، مشيرة إلى أن واشنطن أدركت حينها أنه ينبغي ألا تعتمد عليها اعتمادا كاملا.

ويشار إلى أن طائرات شاركت في محاولة الانقلاب العسكري في يوليو/تموز الماضي انطلقت من القاعدة، ما اضطر الحكومة لإغلاقها لبعض الوقت.

وتشن طائرات أمريكية وألمانية غارات من إنجرليك على مواقع لتنظيم الدولة في المنطقة، حيث يوجد نحو 1500 جندي أمريكي هناك، إلى جانب 240 جنديا ألمانيا.

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