بالصور: ملاك تمنح مصر الميدالية الثالثة بأولمبياد ريو

البطلة الأوليمبية هداية ملاك

توّجت المصرية هداية ملاك، فجر اليوم (الجمعة) بالميدالية البرونزية في منافسات التايكوندو (وزن 57 كغم) ضمن منافسات دورة الألعاب الأولمبية المقامة حاليًا في ريو دي جانيرو البرازيلية.

وتغلبت هداية ملاك في منافسات الميدالية البرونزية على البلجيكية راحة سلماني بنتيجة 1-صفر.

وبذلك، منحت المصرية هداية ملاك بلادها الميدالية البرونزية الثالثة، بعد فوز فوز ثنائي رفع الأثقال المصري محمد إيهاب، وسارة سمير بالميدالية البرونزية أيضًا.

وأصبحت ملاك ثاني لاعبة مصرية على مدار تاريخ الأولمبياد تقف على منصة التتويج بعد سارة سمير، كما أنها أصبحت أول لاعبة عربية تفوز بميدالية في منافسات السيدات بلعبة التايكوندو.

كما أنها الميدالية الحادية عشرة للعرب في النسخة الحالية للأولمبياد، بعد أن انتزعت العداءة البحرينية روث جيبيت أول ذهبية للعرب، وفازت مواطنتها إيونيس كيروا والجزائري توفيق مخلوفي والقطري معتز برشم بالميدالية الفضية، بينما توج كل من المصري محمد إيهاب ومواطنته سارة سمير، والتونسيتين إيناس البوبكري ومروى عمري، والإماراتي توما سيرجيو، والملاكم المغربي محمد ربيعي بالميدالية البرونزية.

وأصبح الكويتي فهيد الديحاني، أول عربي يفوز بميدالية ذهبية في أولمبياد ريو، إلّا أنها لم تسجل باسم بلاده، حيث لعب تحت العلم الأولمبي باسم فريق "الرياضيون الأولمبيون المستقلون". وهو الأمر نفسه بالنسبة لمواطنه عبد الله الرشيدي في منافسات الرماية (الاسكيت)‎ نظرًا لتجميد النشاط الرياضي في الكويت قبل انطلاق الأولمبياد بقرار من اللجنة الأولمبية الدولية، والاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا، بسبب مخالفة المواثيق الرياضية المعترف بها دوليًا، وهي التدخل الحكومي في شؤون الرياضة.

وانطلقت في 5 من أغسطس/ آب الجاري، فعاليات النسخة الـ 31 للألعاب الأولمبية بالبرازيل، بمشاركة أكثر من 11 ألف رياضي ورياضية من 206 دول، يتنافسون في 28 منافسة، للحصول على ألفين و488 ميدالية، وتختتم البطولة في 21 من الشهر ذاته.