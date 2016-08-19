بالصور: أبو غوش يهدي الأردن أول ذهبية في تاريخها الأولمبي

البطل الأردني أحمد أبو غوش

أهدى لاعب التايكوندو الأردني أحمد أبو غوش بلاده أول ميدالية أولمبية في تاريخها، حيث توج بالميدالية الذهبية لوزن 68 كيلوغراما ضمن منافسات أولمبياد ريو دي جانيرو 2016، بينما حافظت البريطانية جيد جونز على ذهبيتها الأولمبية بالفوز في نهائي 57 كيلوغراما.

وتغلب الأردني أبو غوش في النهائي بنتيجة 10 / 6 أمام الروسي أليكسي ينيسينكو الذي حصل على الفضية.

وقال أبو غوش عقب التتويج "لدي شعور مذهل بعد أن حصدت أول ميدالية في تاريخ الأردن. إنه أمر رائع أيضا أن أسمع النشيد الوطني للأردن يعزف في ريو أمام العالم أجمع".

وبعد منافسة شرسة خلال أول جولتين، فرض أبو غوش هيمنته خلال الجولة الثالثة وواصل تألقه حتى الجولة الأخيرة ليتوج بالذهبية في النهاية، لتشكل أبرز إنجازات مسيرته الاحترافية، حيث لم يسبق له اعتلاء منصة التتويج في أية بطولة كبيرة.