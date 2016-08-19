البث الحي
منوعات

بالصور: أبو غوش يهدي الأردن أول ذهبية في تاريخها الأولمبي

19/8/2016

البطل الأردني أحمد أبو غوش

أهدى لاعب التايكوندو الأردني أحمد أبو غوش بلاده أول ميدالية أولمبية في تاريخها، حيث توج بالميدالية الذهبية لوزن 68 كيلوغراما ضمن منافسات أولمبياد ريو دي جانيرو 2016، بينما حافظت البريطانية جيد جونز على ذهبيتها الأولمبية بالفوز في نهائي 57 كيلوغراما.       

وتغلب الأردني أبو غوش في النهائي بنتيجة 10 / 6 أمام الروسي أليكسي ينيسينكو الذي حصل على الفضية.       

وقال أبو غوش عقب التتويج "لدي شعور مذهل بعد أن حصدت أول ميدالية في  تاريخ الأردن. إنه أمر رائع أيضا أن أسمع النشيد الوطني للأردن يعزف في ريو أمام العالم أجمع".       

وبعد منافسة شرسة خلال أول جولتين، فرض أبو غوش هيمنته خلال الجولة الثالثة وواصل تألقه حتى الجولة الأخيرة ليتوج بالذهبية في النهاية، لتشكل أبرز إنجازات مسيرته الاحترافية، حيث لم يسبق له اعتلاء منصة التتويج في أية بطولة كبيرة.

 

 

 

المزيد من منوعات

إرغام رجل على السير عاريا بسبب فيديو على فيسبوك

التحقيق كشف أن الرجل كان يبثّ بانتظام تسجيلات مباشرة على فيسبوك (رويترز)

مصر: قتلى في انهيار عقار سكني في الإسكندرية(فيديو)

انهيار عقار سكني في منطقة محرم بك بالإسكندرية (منصات التواصل)

لأول مرة عالميا.. لحوم دجاج صناعية للبيع في سنغافورة

لحم دجاج مصنع في المعمل (رويترز)

شاهد: صياد يعثر على أكبر قطعة عنبر في العالم.. كم تبلغ قيمتها؟

صياد تايلندي على "قطعة عنبر كبيرة" وصفتها وسائل إعلام بأنها الأكبر في العالم (مواقع التواصل الاجتماعي)
الأكثر قراءة

كشف غموض اختفاء المسلة المعدنية من صحراء ولاية يوتا الأمريكية

اختفت المسلة الغامضة بعد أيام من العثور عليها (تويتر)

هل سيتوقف كورونا أم يواصل انتشاره في 2021؟.. خبراء يجيبون

مسألة معرفة ما إذا كانت موجات أخرى ستحدث العام المقبل تعتمد على عدد من العوامل (رويترز)

القبض على مسنة حبست ابنها 30 عاما داخل شقة

الشرطة السويدية تداهم الشقة المحتجز بها الابن (الفرنسية)

العفو الدولية: مصر أعدمت 57 شخصا خلال شهرين

الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي (رويترز)