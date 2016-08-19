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الممثل الأمريكي "دي نيرو" يعتزم بناء فندق فخم في لندن

19/8/2016

روبرت دي نيرو

قال نجم هوليوود والمخرج، روبرت دي نيرو، الجمعة، إنه قد حصل على الضوء الأخضر لإنشاء فندق فخم في وسط لندن بعد منحت حكومة محلية الموافقة على مخطط البناء.

وقال دي نيرو في بيان عبر أحد شركائه، كابيتال آند كاونتيز بروبرتيز (كابكو) "أنا وشركائي سعداء بالموافقة بالإجماع من مجلس مدينة وستمنستر  على مشروع فندق ولينجتون في كوفنت جاردن".

وأضاف "نود أن نشكرهم على ثقتهم في رؤيتنا، نحن نتطلع الآن إلى البدء في البناء والانتهاء من الفندق، الذي سنفخر به جميعا".

وقالت "كابكو" إن الفندق "الأسطوري الجديد الفاخر صغير الحجم الذي يضم 83 غرفة "سيكون أول فندق خارج الولايات المتحدة لدي نيرو وشركائه، الذين يديرون فندق غرينتش في حي تريبيكا بنيويورك. 

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