استقالة مدير حملة "ترامب" الانتخابية

أعلنت حملة المرشح الجمهوري للرئاسة الأمريكية "دونالد ترامب" الجمعة استقالة مدير الحملة "

بول مانافورت يستقيل من حملة ترامب

" الذي ورد اسمه مؤخرا في تحقيق حول فساد سياسي في أوكرانيا.

ونقل بيان للحملة عن ترامب قوله :" تقدم بول مانافورت هذا الصباح باستقالته من الحملة ، وقد قبلتها".

وأضاف ترامب في البيان: "أقدر للغاية عمله العظيم لمساعدتنا في الوصول إلى ما نحن عليه اليوم، ولا سيما عمله في توجيهنا خلال عملية المندوبين والمؤتمر. إن بول محترف حقيقي وأتمنى له تحقيق أعظم نجاح".

وجاء هذا البيان بعد يومين من الإعلان عن قيام ترامب بإعادة تنظيم موظفي حملته وسط تراجع أعداد المؤيدين له في استطلاعات الرأي والخلافات التي اثيرت حول تصريحاته اللاذعة والمحرضة.