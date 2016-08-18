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نيويورك تايمز: قيود جديدة على "أوزان" المذيعات في مصر

18/8/2016

مبنى التلفزيون المصري بالقاهرة – أرشيف

قالت صحيفة نيويورك تايمز الأمريكية إن التلفزيون المصري فرض قيودا جديدة على المذيعات البدينات تمنعهن من الظهور على الهواء ما لم يخفضن أوزانهن.

وقالت الصحيفة في تقرير لها إن القيود الجديدة تأتي ضمن التضييقات المفروضة على الصحفيين والعاملين في مجال الإعلام في مصر منذ انقلاب الثالث من يوليو/تموز قبل ثلاث سنوات، والتي تفرض عليهم الانتباه لما يكتبون حتى يحافظوا على وظائفهم في ظل الحكم العسكري.

لكن الصحيفة قالت إن هذه القيود امتدت الآن إلى "أوزان" المذيعات بعدما منعت صفاء حجازي، رئيسة التلفزيون المصري، ثمانية مذيعات من الظهور على الهواء لمدة شهر بحجة زيادة أوزانهن.

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