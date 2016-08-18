لجنة روسية تتفقد إجراءات الأمن بمطار القاهرة

مطار القاهرة الدولي – أرشيف

بدأت لجنة روسية تفقد الإجراءات الأمنية بمطار القاهرة الدولي، في خطوة تأمل السلطات المصرية في أن تمهد الطريق لاستئناف الرحلات الجوية بين روسيا وشرم الشيخ بشبه جزيرة سيناء.

ونقلت وكالة الأناضول عن مصدر أمني بمطار القاهرة الدولي اليوم الخميس قوله إن اللجنة تضم 6 خبراء ومسؤولين روس من عدة جهات، ومهمتها "رصد الحالة الأمنية بالمطارات والمنتجعات السياحية" في مصر.

وأشار إلى أن اللجنة زارت بالفعل منتجع شرم الشيخ، والتقت أمس الأربعاء محافظ جنوب سيناء، اللواء خالد فودة حيث بحث الجانبان على مدى ساعتين "الأوضاع الأمنية بالمنتجع".

وتأمل السلطات المصرية في أن يمهد تقرير تلك اللجنة الطريق أمام استئناف الرحلات الجوية الروسية إلى منتجع شرم الشيخ، وفق تصريحات أكثر من مسؤول مصري لصحف محلية.

ووصلت إلى القاهرة، خلال الأشهر الماضية، عدة لجان دولية وإقليمية، من أجل تفقد إجراءات الأمن المتبعة بمطار القاهرة، كان آخرها لجنة كندية، قبل نحو 3 أسابيع.

وحظرت حكومتا بريطانيا وروسيا على شركات الطيران بالدولتين تسيير الرحلات إلى شرم الشيخ؛ بسبب بواعث القلق المتعلقة بأمن المطارات، إثر تفجير طائرة ركاب روسية في أكتوبر / تشرين أول 2015 والذي أسفر عن مقتل جميع ركابها البالغ عددهم 224 شخصا.

وأعلنت الخطوط الجوية البريطانية قبل شهرين تعليق رحلاتها إلى منتجع شرم الشيخ (شمال شرقي مصر) لأجل غير مسمى، لتصبح أول شركة طيران بريطانية كبيرة تلغي رحلات موسم السياحة الشتوية المهم في مصر.

وتراجع إجمالي عدد السياح الوافدين إلى مصر بنحو 41.3% ليصل إلى مليونين و328ألف سائح، خلال النصف الأول من العام 2016، مقابل 3 ملايين و 969 ألف سائح خلال نفس الفترة من العام 2015، وفق الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء في مصر، وهو جهاز حكومي.

وأرجع الجهاز انخفاض عدد السياح الواصلين إلى مصر خلال النصف الأول من العام الجاري إلى انخفاض أعداد السياح الوافدين من روسيا الاتحادية بشكل أساسي، إضافة إلى بريطانيا وألمانيا وإيطاليا.

وتعتمد مصر بشكل أساسي على إيرادات السياحة لتوفير النقد الأجنبي، لكن سلسلة انتكاسات، كان آخرها سقوط طائرة ركاب تابعة لشركة مصر للطيران في البحر المتوسط منتصف مايو/أيار الماضي، أدت إلى استمرار التراجع التي تشهده صناعة السياحة المصرية.