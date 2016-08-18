شاهد: وفاة أرثر هيلر مخرج فيلم (قصة حب)

قالت أكاديمية الفنون والعلوم السينمائية إن المخرج الكندي أرثر هيلر الذي يعتبر فيلمه لاف ستوري (قصة حب) أحد أشهر الأفلام الرومانسية على الإطلاق وأنجح فيلم في 1970 توفي أمس الأربعاء عن 92 عاما.

وقالت الأكاديمية في بيان إن هيلر الذي شارك في أعمال ناجحة مع الكاتبين المسرحيين نيل سايمون وبادي تشايفسكي توفي في لوس أنجلوس بأسباب طبيعية.

وتولى هيلر رئاسة الأكاديمية التي تستضيف حفل جوائز أوسكار السنوية في الفترة بين عامي 1993 و1997 وشغل عضوية فرع المخرجين في الأكاديمية لفترة طويلة.

أخرج هيلر أكثر من 30 فيلما خلال الفترة من 1957 وحتى 2006 تنوعت ما بين الأفلام الكوميدية والدرامية والموسيقية.

ورشحت أفلامه لخمس عشرة جائزة أوسكار ونالت جائزتين. وكان فيلمه الكوميدي (سيلفر ستريك) أول عمل مشترك للممثلين جين وايلدر وريتشارد بريور، وأصبح واحدا من أعلى الافلام من حيث الايرادات في 1976.

ورشح أنجح أفلامه وهو (لاف ستوري) لسبع جوائز أوسكار منها أفضل تصوير وأفضل مخرج؛ لكنه لم يفز إلا بجائزة واحدة وهي أفضل موسيقى تصويرية إذ اكتسح فيلم (باتون) أبرز الجوائز في ذلك العام.

وحقق (لاف ستوري) إيرادات بلغت أكثر من مئة مليون دولار.

وحصل هيلر على جائزة تكريم خاصة في حفل الأوسكار عام 2002.

وكان هيلر شخصية مؤثرة في هوليوود إذ ترأس نقابة المخرجين الأمريكيين في الفترة من 1989 إلى 1993 قبل أن يصبح رئيسا لأكاديمية الفنون والعلوم السينمائية.

وولد هيلر في 22 نوفمبر/تشرين الثاني 1923 في إدمونتون لأبوين سافرا من بولندا إلى نيويورك أولا ثم إلى كندا.