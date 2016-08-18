شاهد: متى تكون النظارة الشمسية "أساسية"؟!

قال الدكتور إبراهيم مسعد، استشاري طب وجراحة العيون، إن النظارة الشمسية ضرورة من ضروريات الحياة في البيئة ذات درجات الحرارة العالية كما هو الحال في الخليج، حيث إن الأشعة فوق البنفسجية أو تحت الحمراء شديدة الضرر على العين.

وشدد، خلال استضافته عبر نافذة ساعة صباح على شاشة الجزيرة مباشر، الخميس، على ضرورة أن تتوافر في النظارة الشمسية خاصية الحماية من الأشعة تحت الحمراء بنسبة لا تقل عن 90%.

وأشار مسعد إلى ضرورة تعقيم غطاء وسائد النوم إما بكيها جيداً في درجة حرارة عالية أو تعرضها لحرارة الشمس الشديدة، كما نصح بعد استعمال قطرات العين عشوائياً إذا لابد أن تستخدم تحت إشراف الطبيب، خاصة وأن العين بطبيعتها تغسل نفسها تلقائياً.

ونصح بعد إزالة العرق فوق العين بظهر اليد –وهي حركة منتشرة جداً- حيث إن هذا التصرف يعمل على تنشيط الميكروبات والبكتيريا ونقلها إلى داخل العين فتسبب الالتهابات، والأفضل أن يزال العرق بالمناديل الورقية، مع الحفاظ التام على النظافة الشخصية.

وأوضح مسعد الفارق بين الالتهابات البكتيرية التي يمكن السيطرة على أعراضها بكمّادات الماء الدافئ وبين الحساسية التي يمكن أن تعالج بكمادات الماء البارد 50% من أعراضها، وبين الالتهابات الفيروسية والتي تعتبر شديدة العدوى لكن يمكن الحد منها بكمادات الماء البارد أيضاًن مع العلاج الذي يصفه الطبيب.

وبالنسبة لأجهزة التكييف، فنصح بضرورة تهوية المكان ربع ساعة على الأقل يومياً لتعويض بخار الماء المفقود حتى لا يسبب جفاف العين، كما يجب ارتداء نظارة كبيرة أثناء قيادة السيارة حتى لا تُؤذى قرنية العين من هواء التكييف المباشر في السيارة.