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شاهد: لاعب كمال أجسام تَوقَّف قلبه فحمله على ظهره وتَجوّل!

18/8/2016

في عام 2012، تعرض الأمريكي أندرو غونز ( 26 سنة) لحادث تسبب باعتلال عضلة قلبه، وبالتالي تورم الجدران الداخلية للقلب مما سبب ضغوطاً لم تسمح بتدفق كمية كافية من الدم، وبدأت حالته تسوء حتى وصل إلى قصور في القلب، وقرر الأطباء ضرورة زراعة قلب جديد للفتى وإلا فالموت سيكون مصيره.

وعبر صفحتيه على موقعي يوتيوب "ajFitness" وفيسبوك " Andrew Jones" حكى غونز حكايته لتتناقلها وسائل الإعلام الأجنبية والتي أطلقت عليه "صاحب القلب المتجول" من بينها صحيفة ديلي ميل البريطانية، حيث أصبح الشاب نموذجاً فريداً لمن أراد الحياة بقوة حتى ولو كان حاملاً قلبه في حقيبة فوق ظهره!

مكث الشاب 4 أشهر في العناية المركزة بمستشفى هارتفورد –تابعة لمنظمة غير ربحية- بانتظار متبرع لزراعة القلب، لكن حالته لم تسمح بزراعة قلب داخلي، فاضطر الأطباء لزراعة قلب اصطناعي خارجي ووضعوه داخل حقيبة ظهر يحملها معه طوال حياته.

وبعد شفائه من الجراحة، عاد غونز إلى ممارسة حياته اليومية كمعلم رياضة بدنية وهو الأمر الأكثر غرابة بعد إتمام الجراحة الصعبة! مؤمناً أن ممارسة الرياضة هي الرهان الوحيد للحفاظ على صحة قلبه الجديد.

كان غونز في البداية يسأم حمل الحقيبة لكنه اعتاد رويداً عليها بعدما أدرك أنه بدونها لا يمكن أن يعيش، وبدأ يتحدى كل شيء ليثبت للعالم أن الإرادة والأمل أقوى من أي شيء آخر.

ويبث غونز دائماً مقاطع مصورة ينشرها على مواقع التواصل وهو يمارس اللياقة البدنية في مركزه الخاص، مشجعاً الآخرين باعتباره "مصدر إلهام مطلق" لكل من تعرض لمثل هذه الحوادث الصعبة، مشيراً بشكل دائم إلا أن هذا القلب الجديد هو أكبر هدية لأنه أنقذ حياته.

 

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