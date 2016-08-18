شاهد: رقصة صبي تخطف الأضواء من مراسل تلفزيوني!

رغم الفيضانات وما خلفته من خسائر مادية ومعنوية، لم يجد هذا الصبي أية غضاضة في استعراض مواهبه في الرقص بشكل طريف بمجرد أن وجد فرصة على الهواء مباشرة، ليخطف الأضواء من مراسل تلفزيوني كان ينقل أحداث فيضانات لويزيانا الأمريكية.

وبحسب صحيفتي التيلغراف وميرور البريطانيتين، فإن غوستين غاغيرس، مراسل قناة wmc-tv action news 5 المحلية بولاية تينيسي الأمريكية، كان ينقل على الهواء مباشرة الأخبار عن الخسائر المادية والبشرية التي خلفها الفيضان.

وبينما هو كذلك وإذا بصبي يظهر من خلفه يرقص ببراعة وسعادة متناسياً الأحداث متجاوزاً حاجزي الخوف والمكان، وليحظى بمتابعة واسعة على مواقع التواصل الاجتماعي.

ويبدو أن الأمريكي الصغير كان يحاول أن يجلب القليل من الفرح للولاية المنكوبة بالفيضانات حيث قُتل 11 شخصاً الأسبوع الماضي في لويزيانا، وكان غوستين يتحدث عن 40 ألف منزل تضرروا من الفيضانات حين غافله الصبي وظهر برقصته الطريفة.

ويظهر الصبي في الفيديو وهو يرقص بمرح شديد مرتدياً "تي شيرت" باللون الأحمر، و"شورت" أزرق، في حين كان غوستين ينقل تقريراً حياً عن لويزيانا محذراً الناس من السفر أثناء الفيضانات.