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شاهد: "جزيرة أوشيما".. جنة القطط الضالة في اليابان

18/8/2016

في جزيرة أوشيما الصغيرة يعيش حوالي 15 شخصاً فقط، ويعيش فيها عشرة أضعاف هذا العدد من القطط الضالة، وتقع "أوشيما" على بعد 13 كيلومتر من مدينة أوزو التابعة لمحافظة إهيمي اليابانية.

وبتناقص عدد السكان إلى أقل من 50 شخصاً قبل عشرة سنوات تزايد عدد القطط ليحاولوا ملئ الفراغ الذي تركه البشر حيث تعد البيوت المهجورة مأوى مناسب للقطط الضالة التي تكاثرت على مر السنين، وتتجول الآن مئات القطط المشردة في أرجاء الجزيرة بشكل كبير.

وباتت الجزيرة تعاني من نقص حاد في السكان كما أنه لا يصلها شيئاً من وسائل الرفاهية والترف الموجودة بالمدن الكبرى، وكانت الجزيرة موطنا لما يزيد عن 655 نسمة حتى عام 1960 إلا أن التنمية الاقتصادية دفعت بالشباب للهجرة والبحث عن حياة أفضل.

ولا يقطن في الجزيرة اليوم إلا المسنون. أربعة منهم مازالوا يمتهنون صيد الأسماك أما الباقي فهم يعيشون على رواتبهم التقاعدية.

ولا يوجد في الجزيرة سيارات وتقتصر وسائل النقل على قارب يأتي مرة باليوم ليؤمن نقل الركاب إلى الجزيرة الأم.

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