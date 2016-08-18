شاهد: "الكعبة" ترفع أستارها احترازيًا مع بدء توافد الحجاج

مع بدء توافد الحجاج إلى المملكة العربية السعودية لأداء شعيرة الحج، رفعت الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي، الخميس، الجزء السفلي من كسوة الكعبة المشرفة بمقدار 3 أمتار، جرياً على العادة السنوية.

ونقلت وكالة الأنباء السعودية (واس) عن مدير عام مصنع كسوة الكعبة المشرفة، محمد بن عبدالله باجودة، قوله إن هذا الإجراء من باب الاحتراز والحفاظ على نظافة وسلامة الكسوة.

وبيّن أن المطاف يشهد أعداداً كبيرة من الحجيج الذين يحرصون على لمس ثوب الكعبة، وعلى الرغم مما في ذلك من بعض الاعتقادات غير الصحيحة إلا أن كسوة الكعبة تتعرض جرّاء ذلك لبعض الضرر، كما يُقدم بعض الحجاج على قطع أجزاء من الثوب ومنهم من يتبرك بالكسوة ويعتقد فيها ما يعتق، بحسب قول باجودةد.

وأوضح أنه لأجل ذلك تم رفع كسوة الكعبة المشرفة إلى مسافة أكثر من مترين ووضع قطع من القماش الأبيض بمحيط 47 متراً، لافتًا إلى أن الوضع سيعود إلى طبيعته بعد انتهاء موسم الحج.

يذكر أنه تم تغطية الجزء المرفوع بإزار من القماش القطني الأبيض بعرض مترين تقريباً من الجهات الأربع، وذلك جرياً على العادة السنوية وحسب الخطة المعتمدة لموسم الحج لهذا العام1437هـ، بهدف المحافظة على كسوة الكعبة المشرفة من التمزيق بسبب تعلق الطائفين بها أو من يريد العبث بجزء من الثوب.

ومن المقرر أن يتم تغيير كسوة الكعبة المشرفة بكسوة جديدة يوم وقفة عرفة في التاسع من ذي الحجة، وقد جرت العادة أيضاً أن يتم رفع الجزء السفلي من ثوب الكعبة المشرفة عند كسوتها في اليوم التاسع من شهر ذي الحجة ويبقى هذا الجزء مرفوعاً حتى مغادرة الحجاج .

وتبلغ التكلفة الإجمالية لثوب الكعبة المشرفة 22 مليون ريال (6 ملايين دولار تقريباً)، ويصنع من الحرير الطبيعي الخاص الذي يتم صبغه باللون الأسود، حيث يستخدم في صناعته نحو 700 كيلو غرام من الحرير الخام و120 كيلو غراما من أسلاك الفضة والذهب.

ويبلغ ارتفاع الثوب 14 مترًا ويوجد في الثلث الأعلى منه الحزام الذي يبلغ عرضه 95 سنتيمترا وبطول 47 مترًا والمكون من 16 قطعة محاطة بشكل مربع من الزخارف الإسلامية.

وتوجد تحت الحزام آيات قرآنية مكتوب كل منها داخل إطار منفصل ويوجد في الفواصل التي بينها شكل قنديل مكتوب عليه "يا حي يا قيوم"،" يا رحمن يا رحيم"، "الحمد لله رب العالمين" وطرّز الحزام بتطريز بارز مغطى بسلك فضي مطلي بالذهب ويحيط بالكعبة المشرفة بكاملها.

وتتكون الكسوة من 5 قطع تغطى كل قطعة وجهاً من وجوه الكعبة المشرفة والقطعة الخامسة هي الستارة التي توضع على باب الكعبة ويطلق عليها البرقع وهي مصنوعة من الحرير بارتفاع 6.5 متر وبعرض 3.5 متر مكتوب عليها آيات قرآنية ومزخرفه بزخارف إسلامية مطرزه تطريزاً بارزاً مغطى بأسلاك الفضة المطلية بالذهب.