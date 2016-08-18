شاهد: الجيش اليمني يستعيد سيطرته على مواقع عسكرية في تعز

استعادت قوات الجيش الحكومي بمساندة المقاومة الشعبية، سيطرتها على مواقع عسكرية شرقي مدينة تعز وغربيها، وسط البلاد، بعد معارك خاضتها، اليوم الخميس، ضد مسلحي جماعة "أنصار الله" (الحوثي)، وحلفائهم من القوات الموالية للرئيس المخلوع علي عبد الله صالح.

اندلعت المعارك بين الطرفين، بعد هجومين متزامنين للقوات الحكومية على مواقع الجماعة، في الجهة الشرقية والغربية للمدينة، بحسب ما أفاد به مصدر أمني للأناضول.

وقال العميد عبد الواحد سرحان، مدير جهاز الاستخبارات في تعز، للأناضول عبر الهاتف، إن "القوات الحكومية تقدمت على عدة جبهات في المدينة، واستعادت السيطرة على مواقع عسكرية، وأطلقت عملية عسكرية شاملة لتأمين مداخلها".

وأضاف أن "القوات الحكومية تسعى إلى السيطرة على منطقة الضباب بشكل كامل، وتأمين الطريق العام، وفك حصار الحوثيين وقوات صالح للمدنيين، الذين يسيطرون على معبر (غراب) غربي المدينة".

من جهته، قال القيادي الميداني إبراهيم الجعفري، (يقود كتيبة من المقاتلين الموالين للحكومة في تعز)، إنهم سيطروا على حدائق الصالح في منطقة الضباب بالمدينة، لافتًا إلى أن "المقاومة تُمشط عدة مواقع في تلك المناطق، فيما تستمر المعارك بين الطرفين حتى اللحظة".

من جهته، قال المركز الإعلامي للمقاومة، إن القوات الحكومية تقدمت في عدد من الأحياء شرقي تعز، وسيطرت على إحدى المدارس وبعض المواقع المحيطة بها.

وأضاف، أن 4 من مسلحي الحوثي لقوا مصرعهم، خلال المعارك بالإضافة إلى أحد القناصين من الجماعة، كان يعتلي مبنى البنك المركزي بالمدينة"، لافتًأ إلى تدمير دبابة للحوثيين.

وتصاعدت المعارك في معظم الجبهات اليمنية، منذ 6 أغسطس/آب، بالتزامن مع تعليق مشاورات السلام التي أقيمت في الكويت، بين الحكومة، من جهة، والحوثيين، وحزب المؤتمر الشعبي (جناح علي صالح)، من جهة أخرى، بعد استمرارها لأكثر من ثلاثة أشهر، دون اختراق جدار الأزمة، وإيقاف النزاع المتصاعد في البلاد منذ الربع الأخير من عام 2014، وكذلك تشكيل "الحوثيين" وحزب "صالح"، المجلس السياسي الأعلى لإدارة شؤون البلاد.