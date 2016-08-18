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شاهد: أولمبياد ريو يعيد الطب التقليدي للأضواء

18/8/2016

أعاد أولمبياد "ريو دي جانيرو" الطب التقليدي إلى الواجهة بعدما ظهرت العلامات الحمراء الناتجة عن الحجامة على أجساد اللاعبين في الأولمبياد.

وأثارت العلامات الحمراء على جسد السباح الأمريكي المشهور مايكل فيلبس اهتماما كبيرا بالطب الصيني التقليدي الذي أصبح الآن محل قبول في المجتمع الأمريكي، حسبما قال وو باولين، رئيس ائتلاف كاليفورنيا للعلاج بالإبر الصينية.

ويعد فيلبس أكثر لاعب أولمبي حصولا على الميداليات في الأولمبياد، حيث حصد 28 ميدالية خلال السباقات الأولمبية.

وقال وو إنه منذ تضمنت خطة الرئيس الأمريكي باراك أوباما للرعاية الصحية الحجامة والتدليك وغيره من أساليب الطب الصيني التقليدي ضمن التغطية الصحية للخطة عام 2014 تزايد إقبال المواطنين الأمريكيين على عيادات الطب الصيني بغرض العلاج.

وأوضح وو أن المزيد من الرياضيين الأمريكيين بدأوا في زيارة عيادات الطب الصيني والسؤال عما إذا كان مفيدا لأدائهم الرياضي.

وبصعود الحجامة بشكل خاص لدائرة الضوء عبر أطباء أمريكيون عن قلقهم من أن يؤدي هذا الأسلوب إلى إضرار الشعيرات الدموية.

لكن وو قال إن الضرر الناتج عن الحجامة ضرر ضئيل ومقبول، ويشبه ذلك الناتج عن التمارين الرياضية، ولا يؤثر بشكل عام على الجسم.

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