شاهد: أضخم سفينة هوائية بالعالم تكمل رحلتها الأولى فوق لندن

أنهت أكبر سفينة هوائية في العالم (أيرلاندر 10) رحلتها الأولى بنجاح بمطار كاردنغتون في لندن بعد تأجيل الرحلة بسبب مشاكل فنية الأحد الماضي.

واستمرت الرحلة لمدة ساعة فقط، شهدت عدة مناورات للسفينة الهوائية وهبطت بسلام.

والسفينة الهوائية (أيرلاندر 10) هي طائرة ضخمة يبلغ طولها 92 مترا، ويراهن منتجوها على أن تكون المركبة التي يمكن أن تبقى في الجو لنحو أسبوعين.

والسفينة الهوائية مثل المنطاد من حيث أنها مملوءة بالهيليوم، غير أنها يقودها ويوجهها الإنسان على خلاف المنطاد الذي توجه حركة الرياح.

ويمكن لأيرلاندر أن تقلع وتهبط عاموديا وبالتالي لا تحتاج إلى مدرج. كما يمكنها أن تقلع من حقول مفتوحة ومن الصحارى والجليد أو المياه مما يعني أنها قد تكون مفيدة لمهام إنسانية أو مراقبة خفر السواحل، كما يمكنها أن تطير حوالي 100 كليو متر في الساعة.

وقال ستيفن ميغليننان المدير التنفيذي للشركة إنه سيتم توفير حوالي 100 من هذه الطائرات الهوائية -خلال السنوات الخمس القادمة- لتحلق في جميع أنحاء العالم للترويح عن الزبائن ونقل البضائع والإغاثة في الكوارث.

يذكر أنه بسبب الحوادث المأساوية ظهرت السفن الهوائية في القرن التاسع عشر كأول آلات قادرة على الطيران لمسافات طويلة يقودها إنسان، ووصلت خدمة الركاب بالسفن الهوائية إلى أعلى مستوى لها خلال الثلاثينيات من القرن العشرين، لكن بسبب الحوادث المأساوية للسفن الهوائية، وظهور الطائرات تم إيقاف استخدام السفن الهوائية في نقل الركاب، ثم عادت لتظهر اليوم من جديد في كثير من البلدان.