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شاهد| أحمد موسى: طائرات فالكون ليست للسيسي وستدر دخلا للبلد

18/8/2016

قال الإعلامي المصري أحمد موسى إن الدولة لا تشتري الطائرات فالكون إكس 7 الفارهة من فرنسا لكي يستخدمها الرئيس أو الوزراء وإنما سيتم تأجيرها لكي تدر دخلا على البلاد على حد زعمه.

وأضاف موسى، في برنامجه المذاع على قناة فضائية مصرية، أن القوات المسلحة هي المنوطة بصفقة الطائرات؛ ولكن المفاوضات لا تزال مستمرة مع الشركة الفرنسية، على حد زعمه.

واتهم موسى المصريين بوصولهم إلى مرحلة من "العته" غير المسبوق حين يسأل البعض عن أنشطة الجيش، مشيرا إلى أنه لم يكن يجرؤ أحد على ذلك قبل ثورة 25 يناير التي وصفها بالخراب.

وكانت صحيفة "لاتريبون" الفرنسية قد كشفت عن توقيع مصر عقد مع شركة داسو الفرنسية لشراء 4 طائرات من طراز "فالكون 7 أكس" التي تستخدم في نقل المسئولين الكبار في الدولة خلال تنقلاتهم الخارجية، وبلغت قيمة الصفقة 300 مليون يورو ـ 3 مليارات جنيه، حسب الصحيفة.

ولاقى الخبر موجة عارمة من السخرية والرفض على مواقف التواصل الاجتماعي خاصة في ظل مطالبة الحكومة، وفي مقدمتهم الرئيس الفتاح السيسي المواطنين بترشيد الانفاق والاستهلاك والتبرع لصالح مصر.

كما يأتي استيراد الطائرات الفارهة المخصصة لخدمات الرئيس وكبار المسؤولين في ظل غلاء الأسعار، ورفع تعريفة الكهرباء وهو ما يراه كثير من رواد شبكات التواصل الاجتماعي بالأمر المستفز.

المصدر : الجزيرة مباشر
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