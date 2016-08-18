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زوجة البلتاجي: بعض أهالي المعتقلين يقبلون التسوية مع السيسي

18/8/2016

قالت زوجة محمدالبلتاجي القيادي في جماعة الإخوان المسلمين إن بعض أهالي الشهداء والمعتقلين السياسيين في مصر مستعدون للقبول بتسوية سياسية مع النظام في مقابل خروج ذويهم من السجون.

 

وقالت سناء عبد الجواد في حوار خاص مع زاوية "اسأل" في موقع "الجزيرة مباشر": "لن أبالغ وأقول إن كلأهالي الشهداء والمعتقلين يقولون إننا لا نرضى بأي تسوية  لكن البعض يقول "يخرجواوبعد كده يحصل اللي يحصل".

 

وتضيف زوجة البلتاجي: "ما الذى أوصلهم لهذا الطرح، الجميع كان في قمة الصمود والتضحية ويريدون التكملة للنهاية ومن أوصلهم لذلك هو الذى يتحمل هذا الطرح وأرجو من الجميع أن يجتمعوا مرة أخرى لكسر الانقلاب والدفاع عن حق المظلومين".

 

وحكم على زوجها محمد البلتاجي بالإعدام بالإضافة إلى 220 سنة سجن في عدة قضايا.

واعتقل النظام المصري منذ انقلاب الثالث من يوليو/تموز 2013 عشرات الآلاف من الأشخاص، أغلبهم من أنصار الرئيس المعزول محمد مرسي وأعضاء جماعة الإخوان المسلمين.

تابعوا الحوار في زاوية "اسأل"

المصدر : الجزيرة مباشر
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