زوجة البلتاجي: بعض أهالي المعتقلين يقبلون التسوية مع السيسي

قالت زوجة محمدالبلتاجي القيادي في جماعة الإخوان المسلمين إن بعض أهالي الشهداء والمعتقلين السياسيين في مصر مستعدون للقبول بتسوية سياسية مع النظام في مقابل خروج ذويهم من السجون.

وقالت سناء عبد الجواد في حوار خاص مع زاوية "اسأل" في موقع "الجزيرة مباشر": "لن أبالغ وأقول إن كلأهالي الشهداء والمعتقلين يقولون إننا لا نرضى بأي تسوية لكن البعض يقول "يخرجواوبعد كده يحصل اللي يحصل".

وتضيف زوجة البلتاجي: "ما الذى أوصلهم لهذا الطرح، الجميع كان في قمة الصمود والتضحية ويريدون التكملة للنهاية ومن أوصلهم لذلك هو الذى يتحمل هذا الطرح وأرجو من الجميع أن يجتمعوا مرة أخرى لكسر الانقلاب والدفاع عن حق المظلومين".

وحكم على زوجها محمد البلتاجي بالإعدام بالإضافة إلى 220 سنة سجن في عدة قضايا.

واعتقل النظام المصري منذ انقلاب الثالث من يوليو/تموز 2013 عشرات الآلاف من الأشخاص، أغلبهم من أنصار الرئيس المعزول محمد مرسي وأعضاء جماعة الإخوان المسلمين.

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