بالفيديو والصور: بريطانية راقصة باليه "سبعينية"!

لأن والدها الرسام البسيط عجز عن دفع التكاليف، ظل حلم البريطانية دورين بيشاي في تعلّم "الباليه" قيد الانتظار منذ عام 1950 حتى وصلت سن السبعين، فحانت لها الفرصة!

فوفق صحيفتي الإندبندنت والديلي ميل البريطانيتين، وقناة ITV، فإن السيدة السبعينية أصرت على تحقيق حلم الصغر، فبدأت بتعلم الباليه منذ 10 سنوات، وسجلت بمعهد الرقص ببريطانيا " Royal Academy of Dance" وها هي الآن قد نجحت بامتحان الصف السادس وهي بعمر الـ71.

وتأمل مهندسة الكهرباء المتقاعدة أن تكسر الرقم القياسي لتصبح أكبر راقصة باليه في بريطانيا وهي في هذا السن، وتسعى تصبح عضواً منتسباً في الأكاديمية الملَكية للرقص، وشجعها على تعلم الباليه ابن شقيقها الذي يعمل مدرساً للباليه في كندا.

ومنذ بدأت حلمها، خسرت دورين الكثير من وزنها فأصبحت أكثر ثقة ورشاقة وحيوية ومرونة رغم إجرائها عملية جراحية في ركبتها قبل عامين من التدريب، وصار بمقدورها ارتداء الملابس بقياس 12 بدلاً من 20.

وتتدرب دورين 3 مرات في الأسبوع على يد المدربة مونيكا، كما أنها تمارس الباليه يومياً في المنزل لمدة 30 دقيقة دقيقتان منها تحاول فيهما الوقوف على ساق واحدة، حتى تحصل على توازن أفضل ممن يصغرونها في السن.

أما زوجها بيل بيشاي (68 عاماً) فقد شجع شريكة حياته الطموحة على تحقيق حلمها، وقامت دورين عام 2010 برقصة مميزة مع الأمير في عرض "بحيرة البجع" عام 2010 على أحد المسارح ببريطانيا.