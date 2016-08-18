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استنفار في إيطاليا لإنقاذ طفل مصري مريض

18/8/2016

قارب ينقل مهاجرين بالقرب من السواحل الإيطالية – أرشيف

أثارت قصة فتى مصري في إيطاليا حالة واسعة من التضامن بعدما عبر وحده البحر المتوسط في زورق مطاطي ينقل مهاجرين، لإنقاذ شقيقه الصغير المريض.

وروى أحمد لدى وصوله إلى جزيرة لامبيدوزا الإيطالية قصة عبوره وحده البحر المتوسط بحثا عن طبيب قادر على إنقاذ شقيقه الذي يعاني من مرض خطير في محافظة كفر الشيخ المصرية، ما أثار تعاطفا كبيرا معه لدى الإيطاليين.

ولدى وصوله الى السواحل الإيطالية ناشد الفتى السلطات الإيطالية لمساعدته في إنقاذ شقيقه، مقدما شهادة طبية عن المرض الخطير الذي يعاني منه.

وبعد يومين على نشر قصة الفتى، الذي أطلق عليه "بطل لامبيدوزا الصغير"، قالت صحف إيطالية إن مستشفى كاريغي في فلورنسا عرض استقبال شقيقه وعلاجه.

وقالت صحيفة "كورييري ديلا سيرا" إن قصة الصبي المصري المهاجر أثرت في رئيس بلدية فلورنسا السابق رئيس الوزراء الحالي ماتيو رينزي، الذي طلب من السلطات المختصة مساعدة الفتى.

وسيقام جسر جوي لنقل المريض وأسرته الى إيطاليا، في حين ستتولى هيئة خاصة بالمهاجرين القاصرين غير المرافقين، استقبال الصبي أحمد قرب فلورنسا، بحسب الصحيفة.

وتواجه إيطاليا منذ مطلع العام زيادة في وصول المهاجرين القاصرين وحدهم إلى سواحلها وزاد عددهم الى الضعف مقارنة مع الفترة ذاتها العام الماضي.

ومن أصل 100 ألف مهاجر وصلوا هذا العام كان أكثر من 13705 من القاصرين من دون رفقة أحد بحسب تعداد لمنظمة الهجرة العالمية، معظمهم من غامبيا وإريتريا ومصر.

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