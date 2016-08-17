محسوب يرد على حسان بشأن وعد آشتون بعودة مرسي

الدكتور محمد محسوب

رد الدكتور محمد محسوب وزير الشؤون القانونية السابق في مصر على الداعية السلفي محمد حسان، بشأن ما جاء على لسانه في حوار بأحد الصحف المحلية بأن تحالف دعم الشرعية وافق على مبادرة لجنة العلماء ثم تراجع بعد أن وعدتهم آشتون بعودة مرسي.

وقال محسوب، على صحفته الشخصية بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، إن كاثرين آشتون، مسؤولة السياسة الخارجية بالاتحاد الأوربي، لم تعرض أو تعد بعودة الدكتور مرسي، موضحة أن وجهة نظرها كانت واضحة في إغلاق الصفحة السابقة ما قبل 3 يوليو/تموز 2013، والبدء بصفحة جديدة ما يعني إقرارا بنتائج الانقلاب.

وأكد محسوب أن آشتون جاءت إلى مصر بطلب من الانقلابيين لا بطلب من التحالف، مشيرا إلى أنها أكدت هذا في تصريحاتها الصحفية لاحقا.

وشدد على أن الحل الوحيد الذي جرى طرحه هو أن يفوض الدكتور مرسي رئيسا للوزراء وفقا للدستور يدير مرحلة تجري فيها انتخابات مع الاحتفاظ بالدستور وعودة الجيش لثكناته.

وأضاف أنه كان من المقترح أيضا الإفراج عن المعتقلين والقيادات ليكونوا شركاء في الحل، وإنهاء الحملات الإعلامية التي تبيح دماء المعتصمين وتطالب فض الاعتصامات السلمية بقوة السلاح.

وأكد محسوب أن ما يقوله من واقع ما عايشه، وأطلع عليه بنفسه، مشيرا إلى أن التحالف والإخوان قبلا بهذه المبادرة؛ ولكن آشتون انسحبت بعد ذلك ما يعني أن زعيم الانقلاب لم يرض عن هذا الحل لأنه يعيق مسعاه الشخصي للاستيلاء على السلطة، على حد وصف محسوب.

ونبه محسوب إلى أن قيادات الانقلاب استغلت الوقت في التجهيز والإعداد للمجزرة التي قطعت كل تواصل، وأغلقت كل الأبواب للحلول السياسية، ووضعت البلاد أمام انقسام مجتمعي تاريخي وكارثة وطنية لا سابق لها.

وأضاف الوزير المصري السابق"تبين للقاصي والداني أن الانقلاب وما جرى بعده من مجازر كان تمهيدا لانفراد شخص واحد بالسلطة دون أن يُسائله أحد أو يُحاسبه أحد أو يعترض عليه أحد"