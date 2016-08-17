صور: موجة تغريدات ساخرة بعد سرقة مديرية أمن مصرية

سرق مجهولون 90 ألف جنيه " 10 آلاف دولار" من خزينة مديرية أمن الإسكندرية "شمال القاهرة" في مصر.

وبينما تباشر النيابة العامة تحقيقاتها الموسعة للكشف عن مرتكبي الواقعة، باشر المغردون بدورهم نشر تغريدات ساخرة من الحادث خاصة وأن من تعرض للسرقة "مديرية أمن" دورها محاربة السرقة والجريمة.

والمبلغ المالي المسروق هو جزء من حصيلة مبيعات وتوريد طوابع ويتم إيراده في خزينة المديرية.

وأفاد مسؤول عن قطاع الحسابات بالمديرية، بأنه أثناء حضوره إلى العمل صباح اليوم الأربعاء اكتشف حدوث كسر في قفل الدولاب المخصص لوضع المبلغ المالي داخله، واختفاء مبلغ 90 ألف جنيه، قيمة متحصلات المديرية لطوابع الشرطة التي توزع بجميع الأقسام الشرطية.

وسخر مغردون من الواقعة وقال أحدهم:" سرقة 90 ألف جنيه من خزينة مديرية أمن الإسكندرية .. حد يبلغ البوليس يا جماعة".

وكتب آخر :" طيب حضرتك لو لاقيت حرامي في الشقة .. أتصل بمين؟ كنتاكي؟".