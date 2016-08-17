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شاهد: مقتل شخصين في غارات روسية على حلب

17/8/2016

أفاد مراسل الجزيرة في سوريا بمقتل شخصين وجرح آخرين، في غارة روسية على طريق الراموسة في حلب، فيما أغارت الطائرات الروسية على أحياء الهُلَّك والسكري والصاخور التي تسيطر عليها المعارضة في المدينة.

وأضاف مراسل الجزيرة أن الطائرات الروسية شنت أيضا غارات بقنابل عنقودية وفراغية على مستشفى "الريح المرسلة" في دارة عزة بريف حلب الغربي، مما أسفر عن سقوط قتيلين واحتراق المستشفى وتدميره بالكامل وخروجه عن الخدمة، وتضرر سيارات الإسعاف التي كانت في مرآبه.

وقالت مصادر في المعارضة السورية المسلحة إن طائرات التحالف الدولي دمرت جسر خان طومان الحيوي، ما تسبب في وقوع قتلى وجرحى، بينهم نازحون من داخل حلب إلى ريفها الجنوبي.

ويربط جسر خان طومان بين ضفتي أوتوستراد حلب دمشق الدولي بالممر الإنساني الوحيد الذي فتحه جيش الفتح أخيرا لمناطق سيطرة المعارضة داخل المدينة.

وأضافت المصادر أن تدمير الجسر يُفقد المعارضةَ ميزة الاستفادة من الطرق الرئيسية بدل الاعتماد على الطرق الترابية، وهو ما يعد جزءا من إستراتيجية التحالف في معاركه.

المصدر : الجزيرة مباشر
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