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شاهد: معتقلون مصريون يكشفون تعرضهم للتعذيب لانتزاع اعترافات

17/8/2016

اشتكى معتقلون مصريون على ذمة قضية مقتل النائب العام هشام بركات، تعرضهم للتعذيب، وذلك أثناء عرضهم أمام هيئة المحكمة.

وأوضحت شهادات المعتقلين أنهم تعرضوا لصنوف من التعذيب من قبل جهاز الأمن الوطني، مشيرين إلى أن التعذيب يتضمن استخدام الكهرباء، وذلك لانتزاع اعترافات بارتكاب الجريمة.

وقال أحد المعتقلين إن الفيديوهات التي بثتها الأجهزة الأمنية تتضمن اعترافات منهم، وجاءت بعد تعذيب شديد، بينما أوضح أخر أنه لا يمكنه الرؤية بإحدى عينيه بسبب التعذيب.

وأكد منتصر الزيات محامي المعقلين وقوع التعذيب، لافتا إلى إخفاء التقارير الطبية الخاصة بهم.

ويذكر أن السجون المصرية بها عشرات الآلاف من المعتقلين السياسيين بعد الانقلاب العسكري على أول رئيس منتخب في يوليو/ تموز 2013.

وشهدت مقار الاحتجاز في مصر -خلال أكثر من عامين- وفاة 37 معارضا للسلطات الحالية بينهم سياسيون بارزون بسبب إهمال طبي، في 17 سجنا وقسمي شرطة، وفق رصد قامت به وكالة الأناضول خلال الفترة منذ 3 يوليو/ تموز 2013 وحتى 13 أغسطس/آب من العام الماضي، استنادا إلى مصادرها وتقارير حقوقية غير حكومية.

المصدر : الجزيرة مباشر
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