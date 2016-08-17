شاهد: معاناة "فأر" حاول صعود سلم متحرك للأسفل!

حصد مقطع مصور يجسد معاناة "فأر" في صعود سلم متحرك للأسفل، قرابة 800 ألف مشاهدة على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك.

وبحسب صحيفة ديلى ميل البريطانية، فإن الفأر حاول تسلق أحد السلالم المتحركة للأسفل داخل أحد المولات التجارية بالفلبين، حين قام أحد المتسوقين ويدعى كرو بريان بتصويره وسط ضحكات الزبائن الذين تجمهروا لرؤية المشهد.

وأصيب الجميع -بما فيهم حارس الأمن- بنوبة من الضحك وهم يرون محاولات الفأر البائسة للصعود إلى الطابق الثاني من مول ترينوما من خلال السلم المتحرك المتجه للأسفل، وكاد أن ينجح لكنه استسلم من الإنهاك قبل لحظات من وصوله فعاد مرة أخرى للأسفل.