شاهد: في غرينلاند يعيش قرش عمره 4 قرون!

اكتشف فريق من العلماء وجود أنثى قرش عمرها يقارب 392 عاماً في جزيرة غرينلاند الدنماركية! وهذا النوع من الأسماك يمكن أن تنمو وتكبر ليصل طولها إلى 21 قدماً، وهي من أطول الفقاريات الحية المعروفة للعلم.

وبحسب صحيفة ديلي ميل البريطانية، فإن سمكة القرش التي تعيش في المحيط الأطلسي يمكن أن تكون ولدت عام 1624 أي في العقد الذي نقلت فيه سفينة ماي فلاور الرواد الأوائل إلى أمريكا الشمالية، وعاصرت كل التغيرات العالمية.

وقال الفريق الدولي من علماء بجامعة كوبنهاغن بالدنمارك، وكذلك باحثون من جامعة أكسفورد بأن العمر المتوقع لهذه الأنواع من أسماك القرش يمكن أن يتجاوز عمر الحيتان المقوسة الرأس وكذلك السلاحف التي يمكن أن تعيش 100 عام، في حين يعتبر سمك قرش غرينلاند من بين أكبر أسماك القرش من فصيلة آكلات اللحوم في العالم، حيث يصل طول البالغين منها إلى أكثر من 5 أمتار (16 قدماً)، بحسب وصف علم أحياء عالم الحيوان وفقاً لورقة بحثية نشرت في مجلة "ساينس" العلمية الأمريكية.

كما تعد هذه الأسماك من أبطأ أسماك القرش في السباحة على الإطلاق، ولكنها مفترسة وتهيمن على مجموعة من الأسماك المختلفة وأسماك القرش الصغيرة، وشكلت هذه الأسماك لغزاً بالنسبة لعلماء الأحياء البحرية منذ عقود.

وعادة يتم تحديد عمر أسماك القرش من خلال الطبقات التي تنمو موسمياً في الهياكل الصلبة كما في العمود الفقري والزعانف، لكن مع أسماك قرش غرينلاند لم يكن هناك صعوبة في ذلك لأنها تفتقر لمثل تلك الهياكل، بينما حدد العلماء عمرها عن طريق تحليل نواة عدسة العين.

واستخدم العلماء تركيب كيميائي للكشف عن عمر القرش من خلال قياس محتوى الكربون المشع من عدسة العين، وتم الاختبار على 28 من أسماك القرش الإناث، ومن خلال التحليل تبين وجود تغيرات الكربون المشع في الشبكة الغذائية البحرية في منطقة شمال الأطلسي على مدى الـ500 سنة الماضية.

كما ذكر العلماء أن تلك الأسماك يرجح أنها بدأت تعيش سن الشيخوخة حيث تنمو ثلث بوصة فقط سنوياً، كما اكتشفوا أن إناث قرش غرينلاند لا تصل إلى مرحلة النضوج الجنسي قبل عمر 156 عاماً مما يعني أنها تعيش طفولة طويلة ولا تنجب إلا بعد هذا السن!

وتعتبر غرينلاند أكبر جزيرة في العالم وهي بلد عضو في مملكة الدنمارك، وعاصمتها نوك، تقع بين منطقة القطب الشمالي والمحيط الأطلسي، شمال شرق كندا.