شاهد: فنان فلسطيني يحول عيدان القمح إلى لوحات مذهلة

يمضي الفنان الفلسطيني حسام عابد ساعات طوال جالسا إلى مكتبه يقطع ويلون أو يحرق، ثم يلصق عيدان قش القمح بالغراء ليبدع لوحات متقنة بأسلوب فني فريد من نوعه يقول إنه في سبيله للاختفاء.

وجاءت فكرة استخدام عيدان القمح في أعمال فنية لحسام أصلا من أمه التي كانت تبدع لوحات من هذا النوع في شبابها.

فكل قطعة من هذا الفن لابد أن تمر بعملية دقيقة وطويلة تبدأ بفصل عيدان قش القمح طوليا ثم تنظيفها وتقطيعها.

بعد ذلك تُضاف أصباغ للعيدان بطريقتين أولاهما غمسها في ألوان، وثانيتهما حرقها للحصول على اللون الأسود. وأخيرا: تصبح العيدان جاهزة للصقها بالغراء من أجل تكوين الشكل الفني المطلوب.

واعتاد عابد إبداع لوحات عيدان القمح وتقديمها هدايا لأصدقائه وأقربائه؛ لكنه يأمل الآن في أن يتمكن من فتح صالة عرض لأعماله بهدف المساعدة في إحياء ذلك الفن القديم الذي يقول إنه وسيلة لتفريغ الطاقة السلبية التي تنجم عن قسوة الحياة في أوضاع مثل تلك التي يعيشها قطاع غزة.