شاهد: صينية تشعل مواقع التواصل على خطى "بروس لي"!

على خطى بروس لي سارت تلك السيدة الصينية لتشعل مواقع التواصل الاجتماعي بعد انتشار مقطع مصور يظهر براعتها في استخدام عصا "ننشاكو" وهي عبارة عن موصولة بقطعة حديدية من المنتصف تستخدم كسلاح في التصويب بدقة على الشيء المقصود.

وبحسب صحيفة ديلي ميل البريطانية، فإن الفيديو الذي نشرته قناة CCTV News الصينية فإن السيدة "ليو" استخدمت زوجين من عصا ننشاكو في القتال بمهارة وبأكثر من طريقة، وتعتبر ننشاكو أحد فنون الدفاع عن النفس وهي تابعة لرياضة الكونغ فو.

وتمكنت ليو من إثارة مواقع التواصل بعد إظهار مهارتها في ممارسة هذا الفن القتالي الصعب وهي معصوبة العينين والتصويب بدقة على تفاحة مثبتة على رأس سيدة أخرى، وأشياء أخرى مذهلة.

وجاءت آلاف التعليقات معجبة بمهارة ليو الشديدة، فمنهم من وصفها "بالمرأة الرهيبة"، وعلق آخر بأنها "بالتأكيد شقيقة نجم سينما الأكشن الصيني "بروس لي" وأداؤه الذي افتقداناه كثيراً".

وبحسب تقارير إعلامية محلية فإن السيدة لي "وهي امرأة في منتصف العمر" تقوم الآن بتدريس تلك المهارات لغيرها من نساء القرية.