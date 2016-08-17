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شاهد: سيدة تقتحم مطعما بسيارتها وتصيب 3 أشخاص في الصين

16/8/2016

أظهر مقطع فيديو سجلته إحدى كاميرات المراقبة حادثا مروعا وقع أمس الاثنين، عندما حطمت سيدة مدخل أحد المطاعم بسيارتها، مما اسفر عن اصابة ثلاثة اشخاص، في مدينة داليان بمقاطعة لياونينغ بشمال شرق الصين.

ووفقا للقطات، كان أحد الموظفين بالمطعم يقوم بتنظيف مدخله، عندما ظهرت السيارة الحمراء لتصطدم بالمبنى وتطيح بالموظف وبسيدة أخرى وطفلها البالغ من العمر 3 سنوات.

وأصيب الثلاثة بجروح طفيفة نقلوا على إثرها إلى المستشفى، كما أصيب خزان زجاجي للمأكولات البحرية بأضرار جسيمة. وتم نقل سائقة السيارة لمقر الشرطة للتحقيق.

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