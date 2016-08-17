شاهد: حبّار بعينين غريبتين في بحر كاليفورنيا!

اكتشف فريق " nautilus" العلمي نوعاً غريباً من الحبّار في قاع البحر قبالة ساحل كاليفورنيا على عمق 900 متر (2950 قدم)، وقاموا بتصويره ونشر الفيديو على صفحتهم الرسمية"nautilus live".

والحبار الذي تم اكتشافه لا يشبه في شكله الحبار العادي المعروف، حيث يملك عينين كبيرتين جداً "جاحظتين" يفتحهما بغرابة طوال الوقت، وهو قصير وبدين من فصيلة باسيفيكا وكأنه خليط ما بين الأخطبوط والحبار، لكنه أقرب إلى الحبار.

ويرتبط هذا الحبار الغريب بفصيلة الحبار المخاطي أو الهلامي، والذي يختبئ في الرواسب بالقاع للتمويه لحين اصطياد الفريسة من روبيان وأسماك صغيرة.

ونجح فريق من الباحثين بمعهد MBARI للبحوث في العثور على هذا النوع من الحبار في شمال المحيط الهادئ من اليابان إلى جنوب كاليفورنيا بعمق 1300 متر (4260 قدم).