البث الحي
منوعات

شاهد: حبّار بعينين غريبتين في بحر كاليفورنيا!

17/8/2016

اكتشف فريق " nautilus" العلمي نوعاً غريباً من الحبّار في قاع البحر قبالة ساحل كاليفورنيا على عمق 900 متر (2950 قدم)، وقاموا بتصويره ونشر الفيديو على صفحتهم الرسمية"nautilus live".

والحبار الذي تم اكتشافه لا يشبه في شكله الحبار العادي المعروف، حيث يملك عينين كبيرتين جداً "جاحظتين" يفتحهما بغرابة طوال الوقت، وهو قصير وبدين من فصيلة باسيفيكا وكأنه خليط ما بين الأخطبوط والحبار، لكنه أقرب إلى الحبار.

ويرتبط هذا الحبار الغريب بفصيلة الحبار المخاطي أو الهلامي، والذي يختبئ في الرواسب بالقاع للتمويه لحين اصطياد الفريسة من روبيان وأسماك صغيرة.

ونجح فريق من الباحثين بمعهد MBARI للبحوث في العثور على هذا النوع من الحبار في شمال المحيط الهادئ من اليابان إلى جنوب كاليفورنيا بعمق 1300 متر (4260 قدم).

 

المزيد من منوعات

إرغام رجل على السير عاريا بسبب فيديو على فيسبوك

التحقيق كشف أن الرجل كان يبثّ بانتظام تسجيلات مباشرة على فيسبوك (رويترز)

مصر: قتلى في انهيار عقار سكني في الإسكندرية(فيديو)

انهيار عقار سكني في منطقة محرم بك بالإسكندرية (منصات التواصل)

لأول مرة عالميا.. لحوم دجاج صناعية للبيع في سنغافورة

لحم دجاج مصنع في المعمل (رويترز)

شاهد: صياد يعثر على أكبر قطعة عنبر في العالم.. كم تبلغ قيمتها؟

صياد تايلندي على "قطعة عنبر كبيرة" وصفتها وسائل إعلام بأنها الأكبر في العالم (مواقع التواصل الاجتماعي)
الأكثر قراءة

كشف غموض اختفاء المسلة المعدنية من صحراء ولاية يوتا الأمريكية

اختفت المسلة الغامضة بعد أيام من العثور عليها (تويتر)

القبض على مسنة حبست ابنها 30 عاما داخل شقة

الشرطة السويدية تداهم الشقة المحتجز بها الابن (الفرنسية)

شاهد: شرطي سريع البديهة ينقذ رضيعا توقف عن التنفس (فيديو)

شرطي رضيعا توقف عن التنفس ( مواقع التواصل)

بينهم "محمد بن زايد".. استعدادات في السودان لمقاضاة شخصيات إماراتية وليبية

محمد بن زايد ولي عهد أبو ظبي (وكالات)