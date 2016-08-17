شاهد: بقفزة جنونية .. عداءة تحرز ذهبية 400 متر في ريو

طارت شوني ميلر عداءة الباهاما فوق خط النهاية لتتفوق بفارق ضئيل للغاية على الأمريكية أليسون فيلكس وتنال الميدالية الذهبية لسباق 400 متر للسيدات في أولمبياد ريو دي جانيرو.

وبعد أن طارت فوق خط النهاية لتسجل أفضل زمن شخصي لها وبلغ 49.44 ثانية استلقت العداءة البالغة من العمر 22 عاما على المضمار وبدا أنها تهتز وفي حالة انهيار تام مع انتظارها لتأكيد من لوحة النتائج على أنها انتزعت أول ألقابها الكبرى.

وقالت ميلر "لم أر أي أحد حتى ما قبل أخر 20 مترا والشيء الوحيد الذي كنت أفكر فيه هو أنني يجب أن أنال تلك الذهبية."

وأضافت "أعتقد (ان الطيران فوق خط النهاية) كان مجرد رد فعل فقد توقف عقلي عن التفكير وأدركت بعدها أنني ممددة على الأرض. تعرضت لبعض الجروح القطعية والكدمات لكنني على ما يرام.

"كانت هذه اللحظة التي كنت أنتظرها. أنا في غاية السعادة والامتنان إضافة لمشاعر أخرى لا يمكنني التعبير عنها."

وانهارت فيلكس – التي أنهت مسجلة 49.51 ثانية – على المضمار عقب فشلها في الفوز بخامس ميدالية ذهبية أولمبية وعدم جمعها بين لقبي 200 و400 متر وهو ما كانت تخطط له في البداية في رابع مشاركاتها الأولمبية.