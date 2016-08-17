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شاهد: إنقاذ مئات من ركاب عبارة تحترق قبالة بورتوريكو

17/8/2016

قال مسؤولون إن "خفر السواحل" الأمريكي أنقذ مئات من ركاب عبارة شب فيها حريق قبالة بورتوريكو اليوم الأربعاء.

وقال "خفر السواحل" في بيان إنه والشرطة المحلية نقلوا معظم ركاب وأفراد طاقم العبارة التابعة لشركة أمريكان كروز فيريز التي كانت تحترق على بعد بضعة كيلومترات قبالة سان خوان عاصمة بورتوريكو وعلى متنها 512 شخصا.

وأضاف أن نحو 50 شخصا مازالوا على العبارة التي يبلغ طولها 561 قدما في انتظار إنقاذهم وذلك حوالي الساعة 14:30 بتوقيت غرينتش.

ونقل الركاب الذين تم إنقاذهم إلى سان خوان، وكانت العبارة في طريقها إلى جمهورية الدومنيكان.

ولم ترد أنباء عن إصابات أو وفيات.

وقال "خفر السواحل" إن الحريق "بدأ في غرفة المحركات في السفينة وانتشر إلى أجزائها الأخرى."

وأظهرت صور نشرتها شرطة بورتوريكو على مواقع التواصل الاجتماعي الدخان وقد تصاعد من عدة أجزاء بالعبارة.

وبحسب موقع أمريكان كروز فيريز تنقل الشركة سياحا من سان خوان إلى سانتو دومنغو في جمهورية الدومنيكان.

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