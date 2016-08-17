توقيف 10 مسلمات في فرنسا بسبب "البروكيني"

عناصر من الشرطة الفرنسية/ أرشيفية

قال مسؤول محلي إن الشرطة أوقفت عشر مسلمات يرتدين زي السباحة الإسلامي (البوركيني) في مدينة كان في جنوب فرنسا على مدى ثلاثة أسابيع منذ فرض حظر مؤقت على ارتداء الزي الذي يخفي جسم المرأة.

وكانت واحدة من ثلاث بلدات حظرت البوركيني قائلة إنه يخالف القوانين الفرنسية المتعلقة بالعلمانية وسط توترات بعد هجوم شنه مسلحون في نيس المجاورة قتل فيه 85 شخصا يوم عيد الباستيل في 14 يوليو تموز.

وأثارت خطوة حظر الزي جدلا عاما عاما فوصفتها الجماعات المسلمة بأنها غير دستورية ومثيرة للانقسامات وتعبر عن فزع من الإسلام.

ومن المقرر أن يصدر مجلس الدولة وهو أعلى جهة قضائية فرنسية حكما بشان مدى قانونية حظر البوركيني في الأيام المقبلة.

وكلمة بوركيني مشتقة من البرقع والبكيني.